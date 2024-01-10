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У разі нападу Китаю на Тайвань постраждає світова економіка, — Bloomberg

10 січня 2024 00:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У разі нападу Китаю на Тайвань постраждає світова економіка, — Bloomberg
Солдати НОАК на марші. Фото ілюстративне: телеканал CCTV
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Стало відомо, що ймовірний напад Китаю на Тайвань знищить економіку країни. Фінансові втрати можуть становити до 10 трлн доларів, що становить 10% світового ВВП.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Китай знищить економіку Тайваню у разі нападу

Спираючись на наявні конфлікти, у виданні оцінили удар по ВВП аж в 40%. Населення та промислові райони на узбережжі, збільшать людські та економічні втрати. Водночас через розрив відносин з основними торговими партнерами, втрати ВВП Піднебесної складуть 16,7%.

У США через залежність техногіганта Apple від азійської ланки торгівлі електронікою, ВВП впаде на 6,7%. Натомість світовий відсоток ВВП втратить 10,2%. Удару буде завдано по економіці  Південної Кореї, Японії та інших східноазійських країн.

"Це затьмарює економічний удар від війни в Україні, пандемії Covid та світової фінансової кризи... Війна в Тайвані може вплинути на світовий ВВП, ніж інші нещодавні потрясіння", — заявляють аналітики видання, та підкреслюють, що світ втратить доступ до електронних компонентів, якщо НВАК висадиться на Тайвані.

Сценарії ймовірної війни

Аналітики представили три варіанти ймовірної війни Піднебесної з Тайванем:

  • Дипломатія (якщо Китай та Тайвань укладуть мирну угоду, — світ тільки виграє від усього цього. Проте через нещодавні напружені відносини між країнами, це малоймовірно);
  • Повномасштабний напад НВАК (якщо Піднебесна ухвалить рішення розпочати війну проти Тайваню, світова економіка серйозно постраждає);
  • Вступ у війну США (Угода між США та Тайванем розрахована на те, що у випадку нападу на Тайвань. США автоматично вступають у війну. Такий ризик може слугувати як додатковими ударами по світовій економіці, так і ядерною війною).

Нагадаємо, що не так давно держсекретар компартії Китаю Сі Цзіньпінь у своєму новорічному зверненні заявив, про "воззʼєднання" Китаю з Тайванем. Він акцентував, що ця подія неминуча.

Водночас стало відомо, що у Піднебесній, масштабна чистка генералів послабила НВАК, що вказує на серйозні проблеми з корупцією. Через це Сі Цзіньпінь зіштовхнувся з додатковими проблемами модернізації військ.

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