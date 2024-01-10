У разі нападу Китаю на Тайвань постраждає світова економіка, — Bloomberg
Стало відомо, що ймовірний напад Китаю на Тайвань знищить економіку країни. Фінансові втрати можуть становити до 10 трлн доларів, що становить 10% світового ВВП.
Про це повідомляє Bloomberg.
Китай знищить економіку Тайваню у разі нападу
Спираючись на наявні конфлікти, у виданні оцінили удар по ВВП аж в 40%. Населення та промислові райони на узбережжі, збільшать людські та економічні втрати. Водночас через розрив відносин з основними торговими партнерами, втрати ВВП Піднебесної складуть 16,7%.
У США через залежність техногіганта Apple від азійської ланки торгівлі електронікою, ВВП впаде на 6,7%. Натомість світовий відсоток ВВП втратить 10,2%. Удару буде завдано по економіці Південної Кореї, Японії та інших східноазійських країн.
"Це затьмарює економічний удар від війни в Україні, пандемії Covid та світової фінансової кризи... Війна в Тайвані може вплинути на світовий ВВП, ніж інші нещодавні потрясіння", — заявляють аналітики видання, та підкреслюють, що світ втратить доступ до електронних компонентів, якщо НВАК висадиться на Тайвані.
Сценарії ймовірної війни
Аналітики представили три варіанти ймовірної війни Піднебесної з Тайванем:
- Дипломатія (якщо Китай та Тайвань укладуть мирну угоду, — світ тільки виграє від усього цього. Проте через нещодавні напружені відносини між країнами, це малоймовірно);
- Повномасштабний напад НВАК (якщо Піднебесна ухвалить рішення розпочати війну проти Тайваню, світова економіка серйозно постраждає);
- Вступ у війну США (Угода між США та Тайванем розрахована на те, що у випадку нападу на Тайвань. США автоматично вступають у війну. Такий ризик може слугувати як додатковими ударами по світовій економіці, так і ядерною війною).
Нагадаємо, що не так давно держсекретар компартії Китаю Сі Цзіньпінь у своєму новорічному зверненні заявив, про "воззʼєднання" Китаю з Тайванем. Він акцентував, що ця подія неминуча.
Водночас стало відомо, що у Піднебесній, масштабна чистка генералів послабила НВАК, що вказує на серйозні проблеми з корупцією. Через це Сі Цзіньпінь зіштовхнувся з додатковими проблемами модернізації військ.
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