Сі Цзіньпін заявив, що возз'єднання з Тайванем неминуче

Лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін у своєму новорічному зверненні заявив, про "воззʼєднання" Китаю з Тайванем. Він акцентував,що ця подія неминуча.

Про це повідомляє Reuters.

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"Возз’єднання батьківщини є історичною неминучістю", — заявив він.

До слова, в офіційному англійському перекладі його звернення, яке опублікувало інформаційне агентство Сіньхуа, використали більш просту фразу.

Там заявили, що "Китай, безумовно, возз’єднається".

"У цьому полягає головний національний інтерес і цього бажає народ. Співвітчизники по обидва боки Тайванської протоки повинні бути повʼязані спільною метою і розділити славу омолодження китайської нації", — сказав Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, що війна, яку розв'язала Росія в Україні, приносить Китаю надприбутки. Лише цього року товарообіг Китаю з Росією перевищив 200 мільярдів доларів.