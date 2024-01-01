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Сі Цзіньпін заявив, що возз'єднання з Тайванем неминуче

1 січня 2024 00:59
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Сі Цзіньпін заявив, що возз'єднання з Тайванем неминуче
Лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS/Thomas Peter
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін у своєму новорічному зверненні заявив, про "воззʼєднання" Китаю з Тайванем. Він акцентував,що ця подія неминуча.

Про це повідомляє Reuters.

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Що сказав Сі Цзіньпін

"Возз’єднання батьківщини є історичною неминучістю", — заявив він.

До слова, в офіційному англійському перекладі його звернення, яке опублікувало інформаційне агентство Сіньхуа, використали більш просту фразу.

Там заявили, що "Китай, безумовно, возз’єднається".

"У цьому полягає головний національний інтерес і цього бажає народ. Співвітчизники по обидва боки Тайванської протоки повинні бути повʼязані спільною метою і розділити славу омолодження китайської нації", — сказав Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, що війна, яку розв'язала Росія в Україні, приносить Китаю надприбутки. Лише цього року товарообіг Китаю з Росією перевищив 200 мільярдів доларів.

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