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"Чистка" генералів послабила армію Китаю, — Reuters

30 грудня 2023 19:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Чистка" генералів послабила армію Китаю, — Reuters
Лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS/Thomas Peter
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Китаї масштабна чистка генералів послабила Народно-визвольну армію, що вказує на серйозні проблеми з корупцією. Це створює перешкоди для планів Сі Цзіньпіна щодо модернізації збройних сил, особливо на тлі зростаючої геополітичної напруги, і може затягнути процес модернізації.

Про це повідомляє Reuters.

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Чистка генералів у Китаї

Офіційні китайські ЗМІ повідомили про те, що минулої п'ятниці вищі законодавці країни виключили зі складу національного законодавчого органу дев'ять високопосадовців, що зазвичай є провісником подальших репресій.

Особливу увагу привертає те, що багато звільнених офіцерів належали до Ракетних військ, які відігравали ключову роль у контролі тактичних та ядерних ракет в армії Китаю.

Reuters вказує на те, що ці чистки стали ударом по зусиллях Сі Цзіньпіна, який інвестував мільярди у закупівлю та розробку новітнього військового обладнання.

Причини чистки генералів у Китаї

Останні події, пов'язані з падінням високопоставлених генералів і постачальників військової техніки, викликали питання про надійність та ефективність контролю за цими значними військовими витратами, особливо з огляду на конкуренцію Китаю зі США у таких ключових регіонах, як Тайвань та Південнокитайське море.

Причини звільнення генералів у Пекіні залишаються неясними, але аналітики припускають, що це може бути пов'язане з корупцією у процесі закупівлі обладнання для ракетних військ.

Нагадаємо, що війна, яку розв'язала Росія в Україні, приносить Китаю надприбутки. Лише цього року товарообіг Китаю з Росією перевищив 200 мільярдів доларів.

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