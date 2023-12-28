Китай решил изменить отношение к России после некоторых заявлений Путина

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: REUTERS

После заявления президента России Владимира Путина о том, что он готов продолжать войну в Украине еще пять лет, Китай пересмотрел внешнюю стратегию по отношению к России. Си Цзиньпин начал думать о том, как защитить интересы Китая независимо от того, как закончиться война в Украине.

Об этом сообщило издание Nikkei Asia со ссылкой на собственные источники.

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После того как в марте 2023 года Владимир Путин сказал Си Цзиньпину, что Россия "будет воевать пять лет" в Украине, лидер Китая пересмотрел свою стратегию и задумался о том, как защитить собственные интересы вне зависимости от того, чем может закончиться война в Украине.

"Меньше чем через два месяца после этого заявления Пекин отправил "мирную миссию" в Европу, включая Украину и Россию. "Миссия продемонстрировала тонкий сдвиг в пророссийской позиции Си Цзиньпина", — написало издание.

Одной из причин подобных действий Nikkei Asia называет то, что Пекин не хочет разделить судьбу России в части западных санкций. Ведь чем дольше длится война — тем сильней санкции бьют по российской экономике.

"Если бы война на Украине затянулась на целых пять лет, Китай оказался бы под большим давлением, чем когда-либо, со стороны западных стран из-за его широкомасштабного военного сотрудничества с Россией. Тогда и без того страдающая экономика Китая получит новые удары от действий Запада", — пишет Nikkei Asia.

Кроме того, Си Цзиньпин готовится к третьему сроку на посту главы Китая. Одной из главных целей этого срока — объединить КНР и Тайвань.

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: РосСМИ

Nikkei Asia отметило, что Си вряд ли до конца поверил в обещание Путина воевать пять лет, но стратегию все же пересмотрел, поскольку еще с февраля 2022 года злится на Путина.

"Китайский лидер уже затаил обиду на российского коллегу, который на открытии зимних Олимпийских игр в феврале 2022 года в Пекине не предупредил Си о планах вторжения. "Внезапное нападение вызвало панику в Китае. Китай неправильно оценил истинные намерения России. Должно быть, он пришел к выводу, что войска вторгнутся только в восточную часть Украины", — говорится в материале издания.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов воевать в Украине еще пять лет. Он сказал это во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, чтобы держать Пекин на своей стороне.

Мы также сообщали, что китайские военные отслеживают деятельность вооруженных формирований Тайваня. Они знают всю информацию об их маневрах, которая необходима для защиты национального суверенитета и территориальной целостности Китая.