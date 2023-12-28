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Китай знает всю информацию о маневрах тайваньских военных, — Минобороны

28 декабря 2023 14:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Китай знает всю информацию о маневрах тайваньских военных, — Минобороны
Спикер Минобороны КНР У Цянь. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Китайские военные отслеживают деятельность вооруженных формирований Тайваня. Они знают всю информацию об их маневрах, которая необходима для защиты национального суверенитета и территориальной целостности Китая.

Об этом сообщает Минобороны Китая.

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Китай следит за действиями тайваньских военных

"Народно-освободительная армия Китая (НОАК) хорошо знает о действиях тайваньских военных и, как всегда, будет принимать все необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности Китая", — сказал спикер Минобороны КНР У Цянь.

В Минобороны отметили, что выборы руководства Тайваня пройдут в январе следующего года. Оборонное ведомство островного государства сообщило, что тайваньские военные будут оставаться в состоянии повышенной боевой готовности на выборах, а также будут внимательно следить за передвижением китайских военных.

По словам спикера Минобороны КНР, власти Демократической прогрессивной партии намеренно раздувают так называемую военную угрозу со стороны материка и нагнетают напряженность ради получения электоральных преимуществ.

Напомним, недавно Минобороны Тайваня заявило, что за 24 часа оно обнаружило восемь китайских истребителей, пересекших среднюю линию Тайваньского пролива. К тому же был зафиксирован один китайский воздушный шар.

Также мы писали, что президент Китая Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что намерен захватить Тайвань и присоединить его к Китаю. Однако китайский лидер еще не установил сроки по этому поводу.

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