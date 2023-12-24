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Вісім китайських винищувачів перетнули середню лінію Тайванської протоки

24 грудня 2023 07:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вісім китайських винищувачів перетнули середню лінію Тайванської протоки
Китайські літаки. Фото: Xinhua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міноборони Тайваню заявило, що за 24 години воно виявило вісім китайських винищувачів, які перетнули середню лінію Тайванської протоки. До того ж було зафіксовано одну китайську повітряну кулю.

Про це повідомляє Reuters.

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Китайські літаки перетнули Тайванську протоку

Китай посилює свої місії поблизу Тайваню, оскільки 13 січня відбудуться президентські та парламентські вибори на острові.

Міноборони заявило, що китайські винищувачі J-10, J-11 і J-16 перетнули середню лінію в точках на північ і в центрі протоки. Колись вона служила неофіційним бар'єром між двома сторонами. 

У міністерстві зазначили, що Тайвань направив власні сили для моніторингу. Там також повідомили про ще одну китайську повітряну кулю біля протоки. Швидше за все вони призначені для моніторингу погоди.

Куля була помічена після перетину серединної лінії вранці в суботу за 180 км на північний захід від північного тайванського портового міста Кілунг на висоті приблизно 6 100 метрів. Вона попрямувала на схід і зникла приблизно через годину.

Нагадаємо, біля східного узбережжя Тайваню стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Явище спричинило незначні поштовхи в місцевих сільських округах.

Також ми писали, що президент Китаю Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену, що збирається захопити Тайвань та приєднати його до Китаю. Однак, китайський лідер ще не встановив терміни щодо цього. 

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