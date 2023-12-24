Восемь китайских истребителей пересекли среднюю линию Тайваньского пролива
Минобороны Тайваня заявило, что за 24 часа оно обнаружило восемь китайских истребителей, пересекших среднюю линию Тайваньского пролива. К тому же был зафиксирован один китайский воздушный шар.
Об этом сообщает Reuters.
Китайские самолеты пересекли Тайваньский пролив
Китай усиливает свои миссии вблизи Тайваня, поскольку 13 января пройдут президентские и парламентские выборы на острове.
Минобороны заявило, что китайские истребители J-10, J-11 и J-16 пересекли среднюю линию в точках на север и в центре пролива. Когда-то она служила неофициальным барьером между двумя сторонами.
В министерстве отметили, что Тайвань направил свои силы для мониторинга. Там также сообщили о еще одном китайском воздушном шаре у пролива. Скорее всего, они предназначены для мониторинга погоды.
Шар был замечен после пересечения срединной линии утром в субботу в 180 км к северо-западу от северного тайваньского портового города Килунг на высоте примерно 6 100 метров. Он направился на восток и исчез примерно через час.
Напомним, у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла. Явление привело к незначительным толчкам в местных сельских округах.
Также мы писали, что президент Китая Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что намерен захватить Тайвань и присоединить его к Китаю. Однако китайский лидер еще не установил сроки.
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