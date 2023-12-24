Восемь китайских истребителей пересекли среднюю линию Тайваньского пролива

Китайские самолеты. Фото: Xinhua

Минобороны Тайваня заявило, что за 24 часа оно обнаружило восемь китайских истребителей, пересекших среднюю линию Тайваньского пролива. К тому же был зафиксирован один китайский воздушный шар.

Об этом сообщает Reuters.

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Минобороны заявило, что китайские истребители J-10, J-11 и J-16 пересекли среднюю линию в точках на север и в центре пролива. Когда-то она служила неофициальным барьером между двумя сторонами.

В министерстве отметили, что Тайвань направил свои силы для мониторинга. Там также сообщили о еще одном китайском воздушном шаре у пролива. Скорее всего, они предназначены для мониторинга погоды.

Шар был замечен после пересечения срединной линии утром в субботу в 180 км к северо-западу от северного тайваньского портового города Килунг на высоте примерно 6 100 метров. Он направился на восток и исчез примерно через час.

Напомним, у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла. Явление привело к незначительным толчкам в местных сельских округах.

Также мы писали, что президент Китая Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что намерен захватить Тайвань и присоединить его к Китаю. Однако китайский лидер еще не установил сроки.