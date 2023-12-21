Сі Цзіньпін попередив Байдена, що захопить Тайвань

Президент Китаю Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден. Фото: AFP

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену, що збирається захопити Тайвань та приєднати його до Китаю. Однак, китайський лідер ще не встановив терміни щодо цього.

Про це повідомляє NBC News.

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Зазначається, що Сі Цзіньпін запевнив Байдена в тому, що хоче мирного приєднання Тайваню, а не шляхом конфлікту. Китайський лідер зазначив, що на противагу чуткам про захоплення ним острова у 2025 чи 2027 роках, він ще не знає, коли це станеться.

Китай також попросив, щоб Сполучені Штати публічно підтримали наміри Китаю мирно об'єднатися з Тайванем та виступили проти незалежності острова, однак Байден відхилив цей запит.

Крім того, Сі Цзіньпін сказав американському президенту, що "питання Тайваню залишається найважливішим і найбільш делікатним питанням у відносинах між Пекіном і Вашингтоном". Він попросив США "підтримати мирне возз'єднання Китаю" і наголосив, що "Китай здійснить возз'єднання, і це неможливо зупинити".

"Брязкання шаблями Сі щодо Тайваню є головним предметом занепокоєння для чиновників адміністрації Байдена, які наполегливо намагаються уникнути військового конфлікту з Китаєм", — додали в матеріалі.

Нагадаємо, що військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник заявив, що хвилю геополітичного насильства у світі зупинить тільки нова система міжнародних відносин, яка буде створена США та Китаєм. Але для цього потрібно розв'язати три ключові проблеми, пов’язані з російською агресією.