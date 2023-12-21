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Си Цзиньпин предупредил Байдена, что захватит Тайвань

21 декабря 2023 00:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Си Цзиньпин предупредил Байдена, что захватит Тайвань
Президент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Фото: AFP
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Китая Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что намерен захватить Тайвань и присоединить его к Китаю. Однако китайский лидер еще не установил сроки по этому поводу.

Об этом сообщает NBC News.

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Отмечается, что Си Цзиньпин заверил Байдена в том, что желает мирного присоединения Тайваня, а не путем конфликта. Китайский лидер отметил, что в противовес слухам о захвате им острова в 2025 или 2027 годах он еще не знает, когда это произойдет.

Китай также попросил, чтобы США публично поддержали намерения Китая мирно объединиться с Тайванем и выступили против независимости острова, однако Байден отклонил этот запрос.

Кроме того, Си Цзиньпин сказал американскому президенту, что "вопрос Тайваня остается самым важным и деликатным вопросом в отношениях между Пекином и Вашингтоном". Он попросил США "поддержать мирное воссоединение Китая" и подчеркнул, что "Китай осуществит воссоединение, и это невозможно остановить".

"Бразгание саблями Си относительно Тайваня является главным предметом беспокойства для чиновников администрации Байдена, которые настойчиво пытаются избежать военного конфликта с Китаем", — добавили в материале.

Напомним, что военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник заявил, что волну геополитического насилия в мире остановит только новая система международных отношений, которая будет создана США и Китаем. Но для этого нужно решить три ключевых проблемы, связанных с российской агрессией.

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