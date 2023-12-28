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Китай знає всю інформацію про маневри тайваньських військових, — Міноборони

28 грудня 2023 14:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Китай знає всю інформацію про маневри тайваньських військових, — Міноборони
Речник Міноборони КНР У Цянь. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Китайські військові відслідковують діяльність збройних формувань Тайваню. Вони знають всю інформацію про їхні маневри, яка необхідна для захисту національного суверенітету і територіальної цілісності Китаю.

Про це повідомляє Міноборони Китаю.

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Китай слідкує за діями тайваньських військових

"Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) добре знає про дії тайванських військових і, як завжди, вживатиме всіх необхідних заходів для рішучого захисту національного суверенітету та територіальної цілісності Китаю", — сказав речник Міноборони КНР У Цянь.

У Міноборони зазначили, що вибори керівництва Тайваню відбудуться в січні наступного року. Оборонне відомство острівної держави повідомило, що тайванські військові залишатимуться в стані підвищеної бойової готовності під час виборів, а також будуть уважно стежити за пересуванням китайських військових.

За словами речника Міноборони КНР, влада Демократичної прогресивної партії навмисно роздуває так звану військову загрозу з боку материка і нагнітає напруженість заради здобуття електоральних переваг.

Нагадаємо, нещодавно Міноборони Тайваню заявило, що за 24 години воно виявило вісім китайських винищувачів, які перетнули середню лінію Тайванської протоки. До того ж було зафіксовано одну китайську повітряну кулю.

Також ми писали, що президент Китаю Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену, що збирається захопити Тайвань та приєднати його до Китаю. Однак, китайський лідер ще не встановив терміни щодо цього. 

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