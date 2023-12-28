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Китай вирішив змінити ставлення до Росії після деяких заяв Путіна

28 грудня 2023 19:59
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Китай вирішив змінити ставлення до Росії після деяких заяв Путіна
Володимир Путін та Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Після заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що він готовий продовжувати війну в Україні ще п'ять років, Китай переглянув зовнішню стратегію щодо Росії. Сі Цзіньпін почав думати про те, як захистити інтереси Китаю незалежно від того, як закінчиться війна в Україні.

Про це повідомило видання Nikkei Asia із посиланням на власні джерела.

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Як змінилися стосунки Китаю та Росії

Після того, як у березні 2023 року Володимир Путін сказав Сі Цзіньпіну, що Росія "воюватиме п'ять років" в Україні, лідер Китаю переглянув свою стратегію і задумався про те, як захистити власні інтереси незалежно від того, чим може закінчитися війна в Україні.

"Менше ніж через два місяці після цієї заяви Пекін відправив "мирну місію" до Європи, включаючи Україну та Росію. "Місія продемонструвала тонкий зсув у проросійській позиції Сі Цзіньпіна", — написало видання.

Однією з причин подібних дій Nikkei Asia називає те, що Пекін не хоче розділити долю Росії щодо західних санкцій. Адже що довше триває війна — то сильніше санкції б'ють по російській економіці.

"Якби війна в Україні затягнулася на цілих п'ять років, Китай опинився б під потужнішим тиском, ніж будь-коли, з боку західних країн через його широкомасштабне військове співробітництво з Росією. Тоді і без того страждаюча економіка Китаю отримає нові удари від дій Заходу", — пише Nikkei Asia.

Крім того, Сі Цзіньпін готується до третього терміну на посаді глави Китаю. Однією з головних цілей цього терміну є об'єднання КНР і Тайваню.

Володимир Путін та Сі Цзіньпін. Фото: РосЗМІ

Nikkei Asia зазначило, що Сі навряд чи до кінця повірив у обіцянку Путіна воювати п'ять років, але стратегію все ж таки переглянув, оскільки ще з лютого 2022 року сердиться на Путіна.

"Китайський лідер вже затаїв образу на російського колегу, який на відкритті зимових Олімпійських ігор у лютому 2022 року в Пекіні не попередив Сі про плани вторгнення. "Раптовий напад викликав паніку в Китаї. Китай неправильно оцінив справжні наміри Росії. Мабуть, він дійшов висновку, що війська вторгнуться лише у східну частину України", — йдеться у матеріалі видання.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий воювати в Україні ще п'ять років. Він сказав це під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, щоб тримати Пекін на своєму боці.

Ми також повідомляли, що китайські військові відстежують діяльність збройних формувань Тайваню. Вони знають всю інформацію про їхні маневри, яка необхідна для захисту національного суверенітету та територіальної цілісності Китаю.

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