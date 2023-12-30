"Чистка" генералов ослабила армию Китая, — Reuters

Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В Китае масштабная чистка генералов ослабила Народно-освободительную армию, что указывает на серьезные проблемы с коррупцией. Это создает препятствия для планов Си Цзиньпина по модернизации вооруженных сил, особенно на фоне растущего геополитического напряжения, и может затянуть процесс модернизации.

Об этом сообщает Reuters.

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Чистка генералов в Китае — детали

Официальные китайские СМИ сообщили о том, что в прошлую пятницу высшие законодатели страны исключили из состава национального законодательного органа девять высокопоставленных офицеров, что обычно является предвестником дальнейших репрессий.

Особое внимание привлекает то, что многие из уволенных офицеров принадлежали к Ракетным войскам, играющим ключевую роль в контроле тактических и ядерных ракет в армии Китая.

Reuters указывает на то, что эти чистки стали ударом по усилиям Си Цзиньпина, который инвестировал миллиарды в закупку и разработку новейшего военного оборудования.

Причины чистки генералов в Китае

Последние события, связанные с падением высокопоставленных генералов и поставщиков военной техники, вызвали вопросы о надежности и эффективности контроля за этими значительными военными расходами, особенно учитывая конкуренцию Китая с США в таких ключевых регионах, как Тайвань и Южно-Китайское море.

Причины увольнения генералов в Пекине остаются неясными, но аналитики предполагают, что это может быть связано с коррупцией в процессе закупки оборудования для ракетных войск.

Напомним, что война, которую развязала Россия в Украине, приносит Китаю сверхприбыли. Только в этом году товарооборот Китая с Россией превысил 200 миллиардов долларов.