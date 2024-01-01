Си Цзиньпин заявил, что воссоединение с Тайванем неизбежно

Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Глава Китайской народной республики Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении заявил, о "воссоединении" Китая с Тайванем. Он акцентировал, что это событие неизбежно.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Что сказал Си Цзиньпин

"Воссоединение родины является исторической неизбежностью", — заявил он.

К слову, в официальном английском переводе его обращение, опубликовавшее информационное агентство Синьхуа, использовали более простую фразу.

Там заявили, что "Китай, безусловно, воссоединится".

"В этом состоит главный национальный интерес и этого желает народ. Соотечественники с обеих сторон Тайваньского пролива должны быть связаны общей целью и разделить славу омоложения китайской нации", — сказал Си Цзиньпин.

Напомним, что война, развязанная Россией в Украине, приносит Китаю сверхприбыли. Только в этом году товарооборот Китая с Россией превысил 200 миллиардов долларов.