Си Цзиньпин заявил, что воссоединение с Тайванем неизбежно
Глава Китайской народной республики Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении заявил, о "воссоединении" Китая с Тайванем. Он акцентировал, что это событие неизбежно.
Об этом сообщает Reuters.
Что сказал Си Цзиньпин
"Воссоединение родины является исторической неизбежностью", — заявил он.
К слову, в официальном английском переводе его обращение, опубликовавшее информационное агентство Синьхуа, использовали более простую фразу.
Там заявили, что "Китай, безусловно, воссоединится".
"В этом состоит главный национальный интерес и этого желает народ. Соотечественники с обеих сторон Тайваньского пролива должны быть связаны общей целью и разделить славу омоложения китайской нации", — сказал Си Цзиньпин.
Напомним, что война, развязанная Россией в Украине, приносит Китаю сверхприбыли. Только в этом году товарооборот Китая с Россией превысил 200 миллиардов долларов.
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