В случае нападения Китая на Тайвань пострадает мировая экономика, Bloomberg
Стало известно, что вероятное нападение Китая на Тайвань уничтожит экономику страны. Финансовые потери могут составить до 10 трлн. долларов, что составляет 10% мирового ВВП.
Об этом сообщает Bloomberg.
Китай уничтожит экономику Тайваня в случае нападения
Опираясь на существующие конфликты, в издании оценили удар по ВВП в 40%. Население и промышленные районы на побережье увеличат человеческие и экономические потери. В то же время из-за разрыва отношений с основными торговыми партнерами потери ВВП Поднебесной составят 16,7%.
В США из-за зависимости техногиганта Apple от азиатского звена торговли электроникой, ВВП упадет на 6,7%. В то же время мировой процент ВВП потеряет 10,2%. Удар будет нанесен по экономике Южной Кореи, Японии и других восточноазиатских стран.
"Это омрачает экономический удар от войны в Украине, пандемии Covid и мирового финансового кризиса... Война в Тайване может повлиять на мировой ВВП, чем другие недавние потрясения", — заявляют аналитики издания, и подчеркивают, что мир потеряет доступ к электронным компонентам, если НОАК высадится на Тайване.
Сценарии предполагаемой войны
Аналитики представили три варианта вероятной войны Поднебесной с Тайванем:
- Дипломатия (если Китай и Тайвань заключат мирное соглашение, мир только выиграет от всего этого. Однако из-за недавних напряженных отношений между странами, это маловероятно);
- Полномасштабное нападение НОАК (если Поднебесная примет решение начать войну против Тайваня, мировая экономика серьезно пострадает);
- Вступление в войну США (Соглашение между США и Тайванем рассчитано на то, что в случае нападения на Тайвань, США автоматически вступают в войну. Такой риск может служить как дополнительными ударами по мировой экономике, так и ядерной войной).
Напомним, что не так давно госсекретарь компартии Китая Си Цзиньпинь в своем новогоднем обращении заявил о "воссоединении" Китая с Тайванем. Он акцентировал, что это событие неизбежно.
В то же время стало известно, что в Поднебесной масштабная чистка генералов ослабила НОАК, что указывает на серьезные проблемы с коррупцией. Поэтому Си Цзиньпинь столкнулся с дополнительными проблемами модернизации войск.
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