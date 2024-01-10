В случае нападения Китая на Тайвань пострадает мировая экономика, Bloomberg

Солдаты НОАК на марше. Фото иллюстративное: телеканал CCTV

Стало известно, что вероятное нападение Китая на Тайвань уничтожит экономику страны. Финансовые потери могут составить до 10 трлн. долларов, что составляет 10% мирового ВВП.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Китай уничтожит экономику Тайваня в случае нападения

Опираясь на существующие конфликты, в издании оценили удар по ВВП в 40%. Население и промышленные районы на побережье увеличат человеческие и экономические потери. В то же время из-за разрыва отношений с основными торговыми партнерами потери ВВП Поднебесной составят 16,7%.

В США из-за зависимости техногиганта Apple от азиатского звена торговли электроникой, ВВП упадет на 6,7%. В то же время мировой процент ВВП потеряет 10,2%. Удар будет нанесен по экономике Южной Кореи, Японии и других восточноазиатских стран.

"Это омрачает экономический удар от войны в Украине, пандемии Covid и мирового финансового кризиса... Война в Тайване может повлиять на мировой ВВП, чем другие недавние потрясения", — заявляют аналитики издания, и подчеркивают, что мир потеряет доступ к электронным компонентам, если НОАК высадится на Тайване.

Сценарии предполагаемой войны

Аналитики представили три варианта вероятной войны Поднебесной с Тайванем:

Дипломатия (если Китай и Тайвань заключат мирное соглашение, мир только выиграет от всего этого. Однако из-за недавних напряженных отношений между странами, это маловероятно);

(если Китай и Тайвань заключат мирное соглашение, мир только выиграет от всего этого. Однако из-за недавних напряженных отношений между странами, это маловероятно); Полномасштабное нападение НОАК (если Поднебесная примет решение начать войну против Тайваня, мировая экономика серьезно пострадает);

(если Поднебесная примет решение начать войну против Тайваня, мировая экономика серьезно пострадает); Вступление в войну США (Соглашение между США и Тайванем рассчитано на то, что в случае нападения на Тайвань, США автоматически вступают в войну. Такой риск может служить как дополнительными ударами по мировой экономике, так и ядерной войной).

Напомним, что не так давно госсекретарь компартии Китая Си Цзиньпинь в своем новогоднем обращении заявил о "воссоединении" Китая с Тайванем. Он акцентировал, что это событие неизбежно.

В то же время стало известно, что в Поднебесной масштабная чистка генералов ослабила НОАК, что указывает на серьезные проблемы с коррупцией. Поэтому Си Цзиньпинь столкнулся с дополнительными проблемами модернизации войск.