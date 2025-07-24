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Головна Новини дня У Раді зареєстрували закон, який повертає незалежність НАБУ й САП

У Раді зареєстрували закон, який повертає незалежність НАБУ й САП

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Дата публікації: 24 липня 2025 11:40
У Раді зареєстрували закон щодо незалежності НАБУ й САП
Верховна Рада. Фото: пресслужба парламенту

У Верховній Раді України у четвер, 24 липня, зареєстрували законопроєкт щодо НАБУ та САП. Документ передбачає повернення незалежності цих двох інституцій.

Про це повідомив нардеп Ярослав Юрчишин у Facebook.

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За словами Юрчишина, закон про повернення незалежності НАБУ та САП підписали 48 депутатів з різних фракцій, його зареєстрували. Завтра може відбутися голосування щодо прийняття документа.

"Турборежим та турборежим. Ваш хід, пане Президенте", — додав депутат.

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Скриншот допису Юрчишина

Що відомо про ліквідацію незалежності НАБУ та САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, який підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та Президент України Володимир Зеленський.

Після цього українці у містах два вечори підряд збиралися на мітинги проти нового закону, який передбачає підпорядкування НАБУ та САП Офісу Генпрокурора, що ліквідовує незалежність цих інституцій.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонує парламенту законопроєкт-відповідь, який забезпечить силу системі правопорядку.

Водночас цю ініціативу підтримали в НАБУ та САП. Новий закон буде спрямований на забезпечення незалежності антикорупційних інституцій.

Верховна Рада НАБУ закон САП Офіс генерального прокурора народні депутати
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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