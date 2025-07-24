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Главная Новости дня В Раде зарегистрировали закон о независимости НАБУ и САП

В Раде зарегистрировали закон о независимости НАБУ и САП

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Дата публикации 24 июля 2025 11:40
В Раде зарегистрировали закон о независимости НАБУ и САП
Верховная Рада. Фото: пресс-служба парламента

В Верховной Раде Украины в четверг, 24 июля, зарегистрировали законопроект относительно НАБУ и САП. Документ предусматривает возвращение независимости этих двух институтов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Юрчишин в Facebook.

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По словам Юрчишина, закон о возвращении независимости НАБУ и САП подписали 48 депутатов из разных фракций, его зарегистрировали. Завтра может состояться голосование по принятию документа.

"Турборежим и турборежим и турборежим. Ваш ход, господин Президент", — добавил депутат.

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Скриншот поста Юрчишина

Что известно о ликвидации независимости НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, который подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и Президент Украины Владимир Зеленский.

После этого украинцы в городах два вечера подряд собирались на митинги против нового закона, который предусматривает подчинение НАБУ и САП Офису Генпрокурора, что ликвидирует независимость этих институтов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложит парламенту законопроект-ответ, который обеспечит силу системе правопорядка.

В то же время эту инициативу поддержали в НАБУ и САП. Новый закон будет направлен на обеспечение независимости антикоррупционных институтов.

Верховная Рада НАБУ закон САП Офис генерального прокурора народные депутаты
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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