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Головна Новини дня У Раді заблокували законопроєкт, який дозволяє карати журналістів

У Раді заблокували законопроєкт, який дозволяє карати журналістів

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 16:43
У Верховній Раді заблокували заборону ототожнення адвоката з клієнтом — що відомо
Засідання Верховної Ради. Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Верховна Рада у другому читанні 16 липня схвалила законопроєкт №12320, який забороняє журналістам публічно пов'язувати адвоката з його клієнтом. Водночас парламентський комітет з антикорупційної політики підготував блокуючу постанову до цього закону.

Про рішення блокувати законопроєкт Голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, народний депутат від фракції "Слуга народу" Анастасія Радіна повідомила в Facebook.

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За словами народної депутатки Радіної, законопроєкт №12320 передбачає можливість притягнення журналістів до адміністративної відповідальності навіть за просту згадку про те, що певний адвокат представляє або представляв інтереси конкретної особи.

"Тобто, якщо цей законопроєкт вступить у силу, то за фразу на кшталт "Вітор Сердюк — адвокат Віктора Януковича", журналіст буде покараний штрафом від 3400 грн до 5100 грн, а якщо це "порушення" відбудеться повторно впродовж року — то від 10200 грн до 13600 грн. Ініціюватимуть штрафи самі адвокати. Це не має нічого спільного зі свободою слова та преси, і виглядає як новий інструмент тиску на неугодних журналістів", — заявила Радіна.

Анастасія Радіна проти закону про заборону ототожнення адвоката та клієнта - фото
Допис Анастасії Радіної. Фото: скриншот

Попри те, що 16 липня парламент підтримав доручення спікеру Руслану Стефанчуку негайно підписати ухвалений закон, Радіна внесла проект постанови, який блокує підписання, пише "Судово-юридична газета".

Ініціативу нардепки також підтримав голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. 

"Це реальний наступ на свободу слова. Якщо законопроект все ж буде підписаний — будемо звертатися до Президента з пропозицією накласти вето", — заявив Юрчишин.

Ярослав Юрчишин підтримав ініціативу Анастасії Радіної - фото
Допис Ярослава Юрчишина. Фото: скриншот

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за нового міністра оборони.

А також стало відомо, хто увійде до нового Кабінету міністрів.

Верховна Рада нардепи штрафи законопроєкт блокування
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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