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В Раде заблокировали закон, позволяющий наказывать журналистов

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 16:43
В Верховной Раде заблокировали запрет отождествления адвоката с клиентом — что известно
Заседание Верховной Рады. Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Верховная Рада во втором чтении 16 июля одобрила законопроект №12320, который запрещает журналистам публично связывать адвоката с его клиентом. В то же время парламентский комитет по антикоррупционной политике подготовил блокирующее постановление к этому закону.

О решении блокировать законопроект Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Анастасия Радина сообщила в Facebook.

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По словам народного депутата Радиной, законопроект №12320 предусматривает возможность привлечения журналистов к административной ответственности даже за простое упоминание о том, что определенный адвокат представляет или представлял интересы конкретного лица.

"То есть, если этот законопроект вступит в силу, то за фразу вроде "Виктор Сердюк — адвокат Виктора Януковича", журналист будет наказан штрафом от 3400 грн до 5100 грн, а если это "нарушение" произойдет повторно в течение года — то от 10200 грн до 13600 грн. Инициировать штрафы будут сами адвокаты. Это не имеет ничего общего со свободой слова и прессы, и выглядит как новый инструмент давления на неугодных журналистов", — заявила Радина.

Анастасія Радіна проти закону про заборону ототожнення адвоката та клієнта - фото
Сообщение Анастасии Радиной. Фото: скриншот

Несмотря на то, что 16 июля парламент поддержал поручение спикеру Руслану Стефанчуку немедленно подписать принятый закон, Радина внесла проект постановления, который блокирует подписание, пишет "Судебно-юридическая газета".

Инициативу нардепа также поддержал председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

"Это реальное наступление на свободу слова. Если законопроект все же будет подписан — будем обращаться к Президенту с предложением наложить вето", — заявил Юрчишин.

Ярослав Юрчишин підтримав ініціативу Анастасії Радіної - фото
Сообщение Ярослава Юрчишина. Фото: скриншот

Напомним, Верховная Рада проголосовала за нового министра обороны.

А также стало известно, кто войдет в новый Кабинет министров.

Верховная Рада нардепы штрафы законопроект блокирование
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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