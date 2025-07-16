Санкції проти тіньового флоту РФ — Рада ухвалила законопроєкт

Засідання Верховної Ради. Фото: ВРУ

Верховна Рада України під час засідання 16 липня ухвалила законопроєкт про санкції щодо "тіньового флоту" Росії. Рішення підтримав 291 народний обранець.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

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Гончаренко розповів, що сьогодні Верховна Рада проголосувала в цілому законопроєкт щодо застосування санкцій проти суден "тіньового флоту" Росії.

За його словами, "за" проголосував 291 народний обранець.

"Окрім тіньового флоту, санкції можна буде накладати на судна і повітряні судна, які транспортують зброю та військових. Фіксувати буде СБУ. Далі ці дані будуть вносити у Державний реєстр санкцій", — пояснив депутат.

Скриншот допису Олексія Гончаренка

Водночас у картці законопроєкту зазначається, що чинне законодавство України дозволяє накласти санкції на юридичних і фізичних осіб, але не дає можливості санкціонувати судна і повітряні судна.

"Санкції та арешти російських суден та повітряних суден дозволить посилити безпеку України та обмежити можливості кремля підтримувати військові дії через збагачення на "тіньових" перевезеннях", — підкреслили автори.

Нагадаємо, сьогодні Рада також збільшила чисельність СБУ та її бойового підрозділу. Це стосується як мирного, так і воєнного часу.

Крім того, ВРУ звільнила прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та його уряд. Нові призначення у Кабінеті міністрів будуть завтра.