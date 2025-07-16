Санкції проти тіньового флоту РФ — Рада ухвалила законопроєкт

ВР ухвалила законопроєкт про санкції проти "тіньового флоту" РФ
Верховна Рада України під час засідання 16 липня ухвалила законопроєкт про санкції щодо "тіньового флоту" Росії. Рішення підтримав 291 народний обранець.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.
Санкції проти "тіньового флоту" РФ
Гончаренко розповів, що сьогодні Верховна Рада проголосувала в цілому законопроєкт щодо застосування санкцій проти суден "тіньового флоту" Росії.
За його словами, "за" проголосував 291 народний обранець.
"Окрім тіньового флоту, санкції можна буде накладати на судна і повітряні судна, які транспортують зброю та військових. Фіксувати буде СБУ. Далі ці дані будуть вносити у Державний реєстр санкцій", — пояснив депутат.
Водночас у картці законопроєкту зазначається, що чинне законодавство України дозволяє накласти санкції на юридичних і фізичних осіб, але не дає можливості санкціонувати судна і повітряні судна.
"Санкції та арешти російських суден та повітряних суден дозволить посилити безпеку України та обмежити можливості кремля підтримувати військові дії через збагачення на "тіньових" перевезеннях", — підкреслили автори.
Нагадаємо, сьогодні Рада також збільшила чисельність СБУ та її бойового підрозділу. Це стосується як мирного, так і воєнного часу.
Крім того, ВРУ звільнила прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та його уряд. Нові призначення у Кабінеті міністрів будуть завтра.
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