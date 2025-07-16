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Головна Новини дня Рада збільшила чисельність СБУ та її бойового підрозділу

Рада збільшила чисельність СБУ та її бойового підрозділу

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 15:38
СБУ збільшить чисельність — рішення Верховної Ради
Спецпризначенці СБУ. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Верховна Рада України під час засідання 16 липня підтримала законопроєкт №13353 про збільшення чисельності Служби безпеки та її бойового підрозділу. Це стосується як мирного, так і воєнного часу.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко у Telegram. 

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Збільшення чисельності СБУ

"311 нардепів з усіх фракцій в цілому ухвалили законопроєкт щодо діяльності СБУ та підвищення її ефективності у зв’язку війною №13353", — повідомила нардепка.

За словами Геращенко, у цьому законопроєкті пропонується:

  • надати військовослужбовцям СБУ право застосовувати зброю та бойову техніку під час виконання завдань оборони;
  • створити замість підрозділу боротьби з тероризмом Центр спеціальних операцій "А", який здійснюватиме оперативно-бойову діяльність; 
  • збільшити загальну чисельність СБУ: у мирний час — з 27 000 до 37 000, в особливий період — з 31 000 до 41 000. Центр спецоперацій "А" має налічувати не менше 10 000 осіб.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада також звільнила прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та його уряд. Нові призначення у Кабінеті міністрів будуть завтра.

Крім того, Рада проголосувала за зміни до Держбюджету-2025. Законопроєкт передбачає збільшення видатків на сектор безпеки й оборони на 412 мільярдів гривень. 

Верховна Рада СБУ зброя голосування затримання
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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