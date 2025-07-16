СБУ увеличит численность — решение Верховной Рады

Спецназовцы СБУ. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Верховная Рада Украины во время заседания 16 июля поддержала законопроект №13353 об увеличении численности Службы безопасности и ее боевого подразделения. Это касается как мирного, так и военного времени.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко в Telegram.

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Увеличение численности СБУ

"311 нардепов из всех фракций в целом приняли законопроект о деятельности СБУ и повышении ее эффективности в связи войной №13353", — сообщила нардеп.

По словам Геращенко, в этом законопроекте предлагается:

предоставить военнослужащим СБУ право применять оружие и боевую технику при выполнении задач обороны;

создать вместо подразделения борьбы с терроризмом Центр специальных операций "А", который будет осуществлять оперативно-боевую деятельность;

увеличить общую численность СБУ: в мирное время — с 27 000 до 37 000, в особый период — с 31 000 до 41 000. Центр спецопераций "А" должен насчитывать не менее 10 000 человек.

Напомним, 16 июля Верховная Рада также уволила премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и его правительство. Новые назначения в Кабинете министров будут завтра.

Кроме того, Рада проголосовала за изменения в Госбюджет-2025. Законопроект предусматривает увеличение расходов на сектор безопасности и обороны на 412 миллиардов гривен.