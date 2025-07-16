Державний бюджет-2025 — Верховна Рада внесла зміни 16 липня

Голосування у парламенті.. Фото: Верховна Рада України

У середу, 16 липня, Верховна Рада України підтримала законопроєкт №13439-3 щодо змін до Державного бюджету на 2025 рік. "За" проголосували 257 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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Законопроєкт передбачає збільшення видатків на сектор безпеки й оборони на 412 мільярдів гривень.

Железняк зазначив, що жодних скорочень фінансування міністерств, навіть тих, які об’єднуються або ліквідуються, у змінах не передбачено.

"За основу проголосували 257 народних депутатів", — написав він.

Підсумки голосування. Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу в парламенті 5 червня заявив, що фінансування на Збройні Сили не вистачає. Обсяг дефіциту сягнув приблизно 200 мільярдів гривень.