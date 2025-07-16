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Головна Новини дня Рада проголосувала за зміни до Держбюджету-2025

Рада проголосувала за зміни до Держбюджету-2025

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 14:54
Державний бюджет-2025 — Верховна Рада внесла зміни 16 липня
Голосування у парламенті.. Фото: Верховна Рада України

У середу, 16 липня, Верховна Рада України підтримала законопроєкт №13439-3 щодо змін до Державного бюджету на 2025 рік. "За" проголосували 257 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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Законопроєкт передбачає збільшення видатків на сектор безпеки й оборони на 412 мільярдів гривень. 

Железняк зазначив, що жодних скорочень фінансування міністерств, навіть тих, які об’єднуються або ліквідуються, у змінах не передбачено.

"За основу проголосували 257 народних депутатів", — написав він.

Железняк Держбюджет
Підсумки голосування. Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу в парламенті 5 червня заявив, що фінансування на Збройні Сили не вистачає. Обсяг дефіциту сягнув приблизно 200 мільярдів гривень.

Верховна Рада держбюджет закон нардепи бюджет парламент
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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