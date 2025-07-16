Государственный бюджет-2025 - Верховная Рада внесла изменения 16 июля

Голосование в парламенте. Фото: Верховная Рада Украины

В среду, 16 июля, Верховная Рада Украины поддержала законопроект №13439-3 об изменениях в Государственный бюджет на 2025 год. "За" проголосовали 257 народных депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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Законопроект предусматривает увеличение расходов на сектор безопасности и обороны на 412 миллиардов гривен.

Железняк отметил, что никаких сокращений финансирования министерств, даже тех, которые объединяются или ликвидируются, в изменениях не предусмотрено.

"За основу проголосовали 257 народных депутатов", — написал он.

Итоги голосования. Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Ранее министр финансов Сергей Марченко во время выступления в парламенте 5 июня заявил, что финансирования на Вооруженные Силы не хватает. Объем дефицита достиг примерно 200 миллиардов гривен.