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ВР приняла законопроект о санкциях против "теневого флота" РФ

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Дата публикации 16 июля 2025 17:35
Санкции против теневого флота РФ — Рада приняла законопроект
Заседание Верховной Рады. Фото: ВРУ

Верховная Рада Украины во время заседания 16 июля приняла законопроект о санкциях в отношении "теневого флота" России. Решение поддержал 291 народный избранник.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

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Санкции против "теневого флота" РФ

Гончаренко рассказал, что сегодня Верховная Рада проголосовала в целом законопроект о применении санкций против судов "теневого флота" России.

По его словам, "за" проголосовал 291 народный избранник.

"Кроме теневого флота, санкции можно будет накладывать на суда и воздушные суда, которые транспортируют оружие и военных. Фиксировать будет СБУ. Далее эти данные будут вносить в Государственный реестр санкций", — пояснил депутат.

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Скриншот сообщения Алексея Гончаренко

В то же время в карточке законопроекта отмечается, что действующее законодательство Украины позволяет наложить санкции на юридических и физических лиц, но не дает возможности санкционировать суда и воздушные суда.

"Санкции и аресты российских судов и воздушных судов позволит усилить безопасность Украины и ограничить возможности кремля поддерживать военные действия через обогащение на "теневых" перевозках", — подчеркнули авторы.

Напомним, сегодня Рада также увеличила численность СБУ и ее боевого подразделения. Это касается как мирного, так и военного времени.

Кроме того, ВРУ уволила премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и его правительство. Новые назначения в Кабинете министров будут завтра.

Верховная Рада санкции против России голосование война в Украине флот
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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