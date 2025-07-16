Санкции против теневого флота РФ — Рада приняла законопроект

ВР приняла законопроект о санкциях против "теневого флота" РФ
Верховная Рада Украины во время заседания 16 июля приняла законопроект о санкциях в отношении "теневого флота" России. Решение поддержал 291 народный избранник.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
Санкции против "теневого флота" РФ
Гончаренко рассказал, что сегодня Верховная Рада проголосовала в целом законопроект о применении санкций против судов "теневого флота" России.
По его словам, "за" проголосовал 291 народный избранник.
"Кроме теневого флота, санкции можно будет накладывать на суда и воздушные суда, которые транспортируют оружие и военных. Фиксировать будет СБУ. Далее эти данные будут вносить в Государственный реестр санкций", — пояснил депутат.
В то же время в карточке законопроекта отмечается, что действующее законодательство Украины позволяет наложить санкции на юридических и физических лиц, но не дает возможности санкционировать суда и воздушные суда.
"Санкции и аресты российских судов и воздушных судов позволит усилить безопасность Украины и ограничить возможности кремля поддерживать военные действия через обогащение на "теневых" перевозках", — подчеркнули авторы.
Напомним, сегодня Рада также увеличила численность СБУ и ее боевого подразделения. Это касается как мирного, так и военного времени.
Кроме того, ВРУ уволила премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и его правительство. Новые назначения в Кабинете министров будут завтра.
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