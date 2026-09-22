Голосування в укриттях ВРУ: депутати тестують новий застосунок

Депутати переривають роботу у Верховній Раді через сигнал повітряної тривоги. Фото: Верховна Рада України

У Верховній Раді тестують систему електронного голосування для укриттів через відсутність єдиного безпечного приміщення на 300 осіб. Депутати зможуть віддавати голоси зі своїх смартфонів чи планшетів, перебуваючи в підвалах парламенту. Водночас такий функціонал буде заблокований, якщо можновладці перебуватимуть вдома або деінде поза стінами Ради.

Деталі безпекової ситуації в будівлі ексклюзивно розкрила голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк для Новини.LIVE.

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У Верховній Раді ніде вмістити 300 депутатів під час повітряної тривоги

Український парламент наразі не має жодного захисного приміщення, яке б дозволило одночасно розмістити понад три сотні народних обранців під час повітряної тривоги. Через це стає нереально працювати депутатам за стандартним форматом роботи у сесійній залі під час загрози обстрілів. Наявні підвальні зони планують додатково обладнати місцями для сидіння, проте вони розбиті на окремі кімнати, що ускладнює спільний процес прийняття рішень.

"Нема такої кімнати, яка б могла вмістити всю Верховну Раду. Є підвальні приміщення. Ці підвальні приміщення можна обладнати, поставити відповідні стільці, тощо. Але єдиного приміщення, яке б могло вмістити 300 плюс депутатів, на сьогодні в парламенті немає", — зазначила політикиня.

Виходом із ситуації може стати спеціальна система електронного голосування, яка дозволить парламентарям ухвалювати закони безпосередньо з укриттів за допомогою мобільних пристроїв чи робочих парламентських планшетів. Та головною умовою роботи цього механізму є фізична присутність депутата у визначених захисних зонах Верховної Ради.

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"Є пропозиція сьогодні, щоб ти знаходишся в Верховній Раді, ви знаходитесь у відповідних зонах в укриттях, і ви використовуєте гаджети мобільні для такого електронного голосування. Тобто коли ти вдома, ти не можеш проголосувати. Коли ти знаходишся в парламенті, знаходишся в укритті, там система таким чином налаштована, що ти можеш ухвалювати рішення", — пояснила голова комітету.

Наразі розробка перебуває у статусі проєктної версії та проходить етап тестування. Відео з перевіркою роботи цієї програми раніше вже публікував народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами Олени Шуляк, інновація вже була розкритикована серед окремих політичних сил, зокрема ідеєю категорично незадоволені представники опозиції. Сама очільниця комітету застосунок ще не завантажувала, але очікує, що він буде максимально інтуїтивним і дублюватиме звичний пульт у залі.

"Потрібно буде мати ще один телефон, якийсь гаджет, наші планшети, з якими ми працюємо, з нашими документами парламентськими, будемо тоді працювати. Я не думаю, що там щось складне, буде законопроєкт, його назва, його номер, і відповідно там натиснути кнопки, як ми натискаємо у Верховній Раді, є червона, жовта, зелена, тут буде аналогічно, думаю", — припустила депутатка.

Новини.LIVE інформували, що Верховна Рада зупиняє засідання у сесійній залі на три тижні. Серед причин є відрядження нардепів у складі міжнародних делегацій до ПАРЄ та ОБСЄ. Про скасування чергового засідання багатьох попередили буквально за п'ять хвилин до старту, через що частина обранців прийшла під зачинені двері, тоді як урядовці вирушили на форум Карпатської ініціативи до Буковеля.

Спікер Руслан Стефанчук заперечив, що парламент бере паузу. За його словами, нардепи працюватимуть у комітетах, доопрацьовуватимуть ухвалені в першому читанні законопроєкти, чекатимуть на нові урядові ініціативи та аналізуватимуть проєкт бюджету на 2027 рік, до якого мають надати правки до 1 жовтня.

Водночас під час тривог Рада планує переходити на голосування в укритті. Як повідомив перший віцеспікер Олександр Корнієнко на зустрічі YES, регламентний комітет уже дав зелене світло цій ініціативі, а під землею підготували безпечний зал на понад 300 депутатів.