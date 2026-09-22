Голосование в укрытиях ВРУ: депутаты тестируют новое приложение

Депутаты прерывают работу в Верховной Раде из-за сигнала воздушной тревоги. Фото: Верховная Рада Украины

В Верховной Раде тестируют систему электронного голосования для укрытий из-за отсутствия единого безопасного помещения, вмещающего 300 человек. Депутаты смогут голосовать со своих смартфонов или планшетов, находясь в подвалах парламента. При этом такая функция будет заблокирована, если чиновники будут находиться дома или где-либо за пределами здания Рады.

Подробности ситуации с безопасностью в здании эксклюзивно раскрыла председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк для Новини.LIVE.

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В Верховной Раде негде разместить 300 депутатов во время воздушной тревоги

У украинского парламента пока нет ни одного защитного помещения, которое позволило бы одновременно разместить более трехсот народных избранников во время воздушной тревоги. Из-за этого депутатам становится невозможно работать в стандартном режиме в сессионном зале во время угрозы обстрелов. Имеющиеся подвальные помещения планируется дополнительно оборудовать местами для сидения, однако они разбиты на отдельные комнаты, что затрудняет совместный процесс принятия решений.

"Нет такого помещения, которое могло бы вместить всю Верховную Раду. Есть подвальные помещения. Эти подвальные помещения можно оборудовать, поставить соответствующие стулья и т. д. Но единого помещения, которое могло бы вместить более 300 депутатов, на сегодняшний день в парламенте нет", — отметила политик.

Выходом из ситуации может стать специальная система электронного голосования, которая позволит парламентариям принимать законы непосредственно из укрытий с помощью мобильных устройств или рабочих парламентских планшетов. Однако главным условием работы этого механизма является физическое присутствие депутата в определенных защитных зонах Верховной Рады.

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"Сегодня есть предложение: чтобы вы находились в Верховной Раде, в соответствующих зонах в укрытиях, и использовали мобильные устройства для такого электронного голосования. То есть, когда вы дома, вы не можете проголосовать. Когда вы находитесь в парламенте, находитесь в укрытии, там система настроена таким образом, что вы можете принимать решения", — пояснила председатель комитета.

В настоящее время разработка находится в статусе проектной версии и проходит этап тестирования. Видео с проверкой работы этой программы ранее уже публиковал народный депутат Алексей Гончаренко.

По словам Елены Шуляк, инновация уже подверглась критике со стороны отдельных политических сил, в частности, этой идеей категорически недовольны представители оппозиции. Сама глава комитета приложение еще не скачивала, но ожидает, что оно будет максимально интуитивным и дублировать привычный пульт в зале.

"Потребуется еще один телефон, какой-нибудь гаджет; мы будем работать с нашими планшетами, на которых хранятся наши парламентские документы. Я не думаю, что там что-то сложное: будет законопроект, его название, его номер, и соответственно там нужно будет нажимать кнопки, как мы нажимаем в Верховной Раде — есть красная, желтая, зеленая, здесь будет аналогично, думаю», — предположила депутат.

Новини.LIVE сообщали, что Верховная Рада приостанавливает заседания в сессионном зале на три недели. Среди причин — командировки народных депутатов в составе международных делегаций в ПАСЕ и ОБСЕ. О отмене очередного заседания многих предупредили буквально за пять минут до начала, из-за чего часть депутатов пришла к закрытым дверям, тогда как члены правительства отправились на форум Карпатской инициативы в Буковель.

Спикер Руслан Стефанчук опроверг, что парламент берет паузу. По его словам, народные депутаты будут работать в комитетах, дорабатывать принятые в первом чтении законопроекты, ждать новых правительственных инициатив и анализировать проект бюджета на 2027 год, к которому должны быть представлены поправки до 1 октября.

В то же время во время тревог Рада планирует переходить к голосованию в укрытии. Как сообщил первый вице-спикер Александр Корниенко на встрече YES, регламентный комитет уже дал зеленый свет этой инициативе, а под землей подготовили безопасный зал, рассчитанный на более чем 300 депутатов.