Зустріч Путіна і Зеленського - чи готова Росія - зустріч Путіна і Зеленського

Проведення тристороннього саміту президента України Володимира Зеленського, американського лідера Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна під час перемовин на Алясці не обговорювалося. Поки що Путін готується до двосторонньої зустрічі з Трампом.

Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, передає пропагандистське видання "ТАСС".

Путін готується до ще однієї зустрічі з Трампом

Ушаков повідомив, що щойно буде остаточно підбито підсумки саміту США і РФ, ухвалюватимуть подальше рішення про організацію нової двосторонньої зустрічі Трампа і Путіна.

"Президент США сказав про те, що він зателефонує колегам, обговорить із ними підсумки нинішніх переговорів. А потім будемо вирішувати, що робити далі", — додав він.

Нагадаємо, попри те, що Путін є офіційним військовим злочинцем за визначенням Міжнародного кримінального суду, президент США Дональд Трамп під час зустрічі надав йому почесну варту і червону доріжку.

Після саміту Трамп анонсував тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним. А також під час телефонної розмови повідомив Зеленському, що Путін не демонструє готовності до припинення вогню.

Зеленський зі свого боку заявив, що в понеділок проведе зустріч із Трампом у Вашингтоні.