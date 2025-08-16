Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня У Путина сделали заявление о встрече с Зеленским

У Путина сделали заявление о встрече с Зеленским

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 14:22
Встреча Путина и Зеленского - готова ли Россия - встреча Путина и Зеленского
Владимир Путин. Фото: Reuters

Проведение трехстороннего саммита президента Украины Владимира Зеленского, американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина во время переговоров на Аляске не обсуждалось. Пока что Путин готовится к двусторонней встрече с Трампом.

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, передает пропагандистское издание "ТАСС".

Реклама
Читайте также:

Путин готовится к еще одной встрече с Трампом

Ушаков сообщил, что как только будут окончательно подведены итоги саммита США и РФ, будет приниматься дальнейшее решение об организации новой двусторонней встречи Трампа и Путина.

Реклама

"Президент США сказал о том, что он позвонит коллегам, обсудит с ними итоги нынешних переговоров. А потом будем решать, что делать дальше",  добавил он.

Напомним, несмотря на то, что Путин является официальным военным преступником по определению Международного уголовного суда, президент США Дональд Трамп во время встречи предоставил ему почетный караул и красную дорожку.

Реклама

После саммита Трамп анонсировал трехстороннюю встречу с Зеленским и Путиным. А также во время телефонного разговора сообщил Зеленскому, что Путин не демонстрирует готовности к прекращению огня.

Зеленский в свою очередь заявил, что в понедельник проведет встречу с Трампом в Вашингтоне.

Владимир Зеленский владимир путин Дональд Трамп война в Украине встреча
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации