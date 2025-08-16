Встреча Путина и Зеленского - готова ли Россия - встреча Путина и Зеленского

Владимир Путин. Фото: Reuters

Проведение трехстороннего саммита президента Украины Владимира Зеленского, американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина во время переговоров на Аляске не обсуждалось. Пока что Путин готовится к двусторонней встрече с Трампом.

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, передает пропагандистское издание "ТАСС".

Реклама

Читайте также:

Путин готовится к еще одной встрече с Трампом

Ушаков сообщил, что как только будут окончательно подведены итоги саммита США и РФ, будет приниматься дальнейшее решение об организации новой двусторонней встречи Трампа и Путина.

Реклама

"Президент США сказал о том, что он позвонит коллегам, обсудит с ними итоги нынешних переговоров. А потом будем решать, что делать дальше", — добавил он.

Напомним, несмотря на то, что Путин является официальным военным преступником по определению Международного уголовного суда, президент США Дональд Трамп во время встречи предоставил ему почетный караул и красную дорожку.

Реклама

После саммита Трамп анонсировал трехстороннюю встречу с Зеленским и Путиным. А также во время телефонного разговора сообщил Зеленскому, что Путин не демонстрирует готовности к прекращению огня.

Зеленский в свою очередь заявил, что в понедельник проведет встречу с Трампом в Вашингтоне.