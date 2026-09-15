Чернєв пояснив, чому Росія посилює терор проти України

Єгор Чернєв. Фото: facebook.com/cherneve

Народний депутат Єгор Чернєв пояснив, чому Росія посилює терор. За його словами, наразі Москва не має успіхів на фронті, а далекобійні удари України по РФ дають результати. Внаслідок цього ворог намагається тиснути на українців посиленням терору.

Про це Єгор Чернєв сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на щорічній зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука.

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Посилення російського терору

"Вони (росіяни — ред.) застрягли на полі бою, у них немає просування. Більше того, ми маємо певні просування вперед і звільнення наших територій. Наші далекобійні санкції працюють і ми вже більше, ніж вони, відправляємо на ту сторону і досягаємо по кількості засобів, якими ми користуємося. Плюс ми вже досягли деяких цілей на дистанції понад 3 тисячі кілометрів", — каже Чернєв.

Все це призводить до погіршення економічного стану Росії, якого не було за весь період повномасштабної війни.

За словами нардепа, інтенсифікація таких ударів свідчить про те, що російський диктатор Володимир Путін розуміє, що у нього не так багато часу.

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"І саме тому, на жаль, такий терор буде посилюватися і вони розраховують на те, щоб зламати нас морально більше, психологічно", — каже Чернєв.

Однак російський терор не впливає на спроможність України завдавати далекобійних ударів.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 15 вересня російські окупанти атакували тепловоз Укрзалізниці на Волині. Він стояв на відстої без вагонів поблизу польського кордону. На щастя, люди не постраждали.

Крім того, внаслідок російських атак у пʼяти областях України люди залишилися без світла. Також противник завдав удару по енергообʼєкту на Запоріжжі, внаслідок чого поранення отримали двоє енергетиків.