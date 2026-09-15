Чернев объяснил, почему Россия усиливает террор против Украины

Егор Чернев. Фото: facebook.com/cherneve

Народный депутат Егор Чернев объяснил, почему Россия усиливает террор. По его словам, в настоящее время Москва не добивается успехов на фронте, а удары Украины по РФ с большого расстояния приносят результаты. Вследствие этого враг пытается оказать давление на украинцев, усиливая террор.

Об этом Егор Чернев сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на ежегодной встрече YES, организованной Фондом Виктора Пинчука.

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Усиление российского террора

"Они (россияне — ред.) застряли на поле боя, у них нет продвижения. Более того, мы добиваемся определённого продвижения вперёд и освобождения наших территорий. Наши дальнобойные санкции работают, и мы уже больше, чем они, отправляем на ту сторону и достигаем по количеству средств, которыми мы пользуемся. Плюс мы уже достигли некоторых целей на расстоянии более 3 тысяч километров", — говорит Чернев.

Все это приводит к ухудшению экономического положения России, которого не было за весь период полномасштабной войны.

По словам нардепа, интенсификация таких ударов свидетельствует о том, что российский диктатор Владимир Путин понимает, что у него не так много времени.

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"И именно поэтому, к сожалению, такой террор будет усиливаться, и они рассчитывают на то, чтобы сломить нас морально и психологически", — говорит Чернев.

Однако российский террор не влияет на способность Украины наносить удары на большие расстояния.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 15 сентября российские оккупанты атаковали тепловоз Укрзализныци на Волыни. Он стоял на отстое без вагонов вблизи польской границы. К счастью, люди не пострадали.

Кроме того, в результате российских атак в пяти областях Украины люди остались без света. Также противник нанес удар по энергообъекту в Запорожской области, в результате чего ранения получили двое энергетиков.