Спецпрокурор США Сміт заявив про спроби Трампа підробити вибори у 2020 році

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час виборів у 2020 році намагався сфальсифікувати результати. За словами спецпрокурора США Джека Сміта, він тиснув на законодавців та чиновників, аби ті ігнорували підрахунок голосів.

Про це йдеться у його звіті.

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За даними Сміта, тоді Трамп вдався до безпрецедентної злочинної спроби, аби скасувати свою поразку на виборах президента. Таким чином він "надихнув" своїх прихильників на вчинення актів фізичного насильства, що стало причиною заворушень в Капітолії 6 січня 2021 року.

Як зазначив прокурор, для цього Трамп тиснув на законодавців і чиновників на рівні штатів, закликаючи їх ігнорувати підрахунок голосів. Зокрема, це стосувалося віцепрезидента Майка Пенса, якого він неодноразово закликав змінити результати виборів — той відмовлявся.

Також разом зі спільниками Трамп запустив у семи штатах план з надсилання фальшивих виборчих сертифікатів до Вашингтона. Коли Мін’юст США не виявив доказів фальсифікацій виборів на користь Джо Байдена, він намагався використати федеральну владу, аби зберегти посаду.

Спецпрокурор зауважив, що спробу притягнення Трампа до кримінальної відповідальності зірвали лише його переобрання на посаду президента.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповіли всі подробиці щодо церемонії інавгурації Трампа.

Також видання AP писало, що після інавгурації Трамп готує понад сто нових указів. Зокрема, йдеться про безпеку кордонів, депортацію та інше.