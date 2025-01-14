Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В прокуратуре заявили, что Трамп пытался подделать выборы в 2020 arrow

В прокуратуре заявили, что Трамп пытался подделать выборы в 2020

14 января 2025 15:46
Евгения Брюховецкая - редактор
Спецпрокурор США Смит заявил о попытках Трампа подделать выборы в 2020 году
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время выборов в 2020 году пытался сфальсифицировать результаты. По словам спецпрокурора США Джека Смита, он давил на законодателей и чиновников, чтобы те игнорировали подсчет голосов.

Об этом говорится в его отчете.

Читайте также:

Выборы в США-2020

По данным Смита, тогда Трамп прибегнул к беспрецедентной преступной попытке, чтобы отменить свое поражение на выборах президента. Таким образом он "вдохновил" своих сторонников на совершение актов физического насилия, что стало причиной беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года.

Как отметил прокурор, для этого Трамп оказывал давление на законодателей и чиновников на уровне штатов, призывая их игнорировать подсчет голосов. В частности, это касалось вице-президента Майка Пенса, которого он неоднократно призывал изменить результаты выборов — тот отказывался.

Также вместе с сообщниками Трамп запустил в семи штатах план по отправке фальшивых избирательных сертификатов в Вашингтон. Когда Минюст США не обнаружил доказательств фальсификаций выборов в пользу Джо Байдена, он пытался использовать федеральную власть, чтобы сохранить должность.

Спецпрокурор заметил, что попытку привлечения Трампа к уголовной ответственности сорвали лишь его переизбрание на пост президента.

Ранее в материале Новини.LIVE рассказали все подробности относительно церемонии инаугурации Трампа.

Также издание AP писало, что после инаугурации Трамп готовит более ста новых указов. В частности, речь идет о безопасности границ, депортации и прочем.

США выборы Дональд Трамп прокуратура голосование

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:40 Полесье объявило о трансфере еще одного игрока из Европы

16:37 Подрыв Каховской ГЭС — Крым навсегда остался без пресной воды

Text

16:27 Юрист объяснил, зачем обновлять статус "ограниченно пригодного"

16:14 Жалобы на перевод пилотов в пехоту — в Генштабе отреагировали

16:06 В одном из лицеев Ровно отравились более 70 детей

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:06 Магучих вместо спорта может сконцентрироваться на блогерстве

16:05 Новая почта повторила опасную игру — что происходило в отделении

16:02 Работодателям будут выплачивать до 120 000 грн — за что заплатят

15:53 В Одессе чуть не продали уникальный артефакт времен Древнего Рима

15:51 Военные летчики массово жалуются на перевод в пехоту

16:40 Полесье объявило о трансфере еще одного игрока из Европы

16:37 Подрыв Каховской ГЭС — Крым навсегда остался без пресной воды

16:14 Жалобы на перевод пилотов в пехоту — в Генштабе отреагировали

16:06 В одном из лицеев Ровно отравились более 70 детей

16:06 Магучих вместо спорта может сконцентрироваться на блогерстве

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:05 Новая почта повторила опасную игру — что происходило в отделении

16:02 Работодателям будут выплачивать до 120 000 грн — за что заплатят

15:53 В Одессе чуть не продали уникальный артефакт времен Древнего Рима

15:51 Военные летчики массово жалуются на перевод в пехоту

15:46 В прокуратуре заявили, что Трамп пытался подделать выборы в 2020

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

Text

16:27 Юрист объяснил, зачем обновлять статус "ограниченно пригодного"

Text

15:14 ВПЛ не могут воспользоваться єОселею — Андрющенко назвал причину

Text

13:07 Храпчинский назвал впечатляющее количество ударов по РФ за 2024

Text

13:00 Подход Трампа к войне и атака дронов в РФ — эфир День.LIVE

Text

12:25 Демченко назвал, какие задачи выполняют вражеские ДРГ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:06 Нардеп прокомментировал вероятное увольнение министра энергетики

Text

09:47 Военный назвал количество бойцов, которые служат в ВСУ

Text

08:03 Экс-командир снайперов объяснил, кем заменить мобилизацию юношей

Text

08:00 Завершающая президентская речь Байдена — эфир Ранок.LIVE

Text

04:30 Новые правила отсрочки для аспирантов — что изменится в вузах

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно