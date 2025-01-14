Спецпрокурор США Смит заявил о попытках Трампа подделать выборы в 2020 году

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время выборов в 2020 году пытался сфальсифицировать результаты. По словам спецпрокурора США Джека Смита, он давил на законодателей и чиновников, чтобы те игнорировали подсчет голосов.

Об этом говорится в его отчете.

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По данным Смита, тогда Трамп прибегнул к беспрецедентной преступной попытке, чтобы отменить свое поражение на выборах президента. Таким образом он "вдохновил" своих сторонников на совершение актов физического насилия, что стало причиной беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года.

Как отметил прокурор, для этого Трамп оказывал давление на законодателей и чиновников на уровне штатов, призывая их игнорировать подсчет голосов. В частности, это касалось вице-президента Майка Пенса, которого он неоднократно призывал изменить результаты выборов — тот отказывался.

Также вместе с сообщниками Трамп запустил в семи штатах план по отправке фальшивых избирательных сертификатов в Вашингтон. Когда Минюст США не обнаружил доказательств фальсификаций выборов в пользу Джо Байдена, он пытался использовать федеральную власть, чтобы сохранить должность.

Спецпрокурор заметил, что попытку привлечения Трампа к уголовной ответственности сорвали лишь его переизбрание на пост президента.

Ранее в материале Новини.LIVE рассказали все подробности относительно церемонии инаугурации Трампа.

Также издание AP писало, что после инаугурации Трамп готовит более ста новых указов. В частности, речь идет о безопасности границ, депортации и прочем.