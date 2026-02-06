Відео
У посольстві уточнили, що з українями із танкера Bella1

У посольстві уточнили, що з українями із танкера Bella1

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 11:59
Посольство України пояснило ситуацію з моряками з танкера Bella 1
Співробітник Берегової охорони США дивиться в бінокль на корабель Marinera (Ex- Bella 1). Фото: EUROPEAN COMMAND via X/Handout via REUTERS

Посольство України у Сполучених Штатах пояснило деталі щодо долі українських моряків, які перебували на борту танкера Bella 1/Marinera, затриманого США. Йдеться про одного затриманого громадянина України та подальші кроки США у цій справі.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на інформацію від "Суспільне".

Що з українцями, які були на борту танкера

У дипломатичній установі повідомили, що одного українця мають доправити на територію Сполучених Штатів, де щодо нього проводитимуть процесуальні дії відповідно до американського законодавства. Після прибуття затриманого до США американська сторона поінформує українських дипломатів, які надалі супроводжуватимуть справу.

Водночас решта українських моряків, які входили до складу екіпажу, не були затримані. За даними посольства, 16 громадян України зійшли на берег у Великій Британії.

Нагадаємо, що йдеться про події, що сталися 7 січня 2026 року, коли США у північній частині Атлантичного океану захопили танкер Bella 1/Marinera, який ходив під російським прапором. Судно прямувало з Венесуели до Росії та перевозило нафту. Після арешту стало відомо, що серед членів екіпажу перебували 17 громадян України.

У Білому домі пояснили, що танкер перебував під санкціями та був заарештований на підставі ордера федерального суду. Представники американської адміністрації заявили, що членів екіпажу притягуватимуть до відповідальності за порушення федерального законодавства. Також у Вашингтоні наголосили, що не вбачають загрози ескалації у відносинах з Москвою через цю справу і мають намір діяти виключно в межах законів США.

Також нещодавно США затримали ще один танкер в Карибському басейні.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
