США захопили танкер Olina

Сполучені Штати Америки захопили танкер Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду. Це судно перевозило російську нафту та нафтопродукти із російських портів Балтійського та Чорного морів, а також тихоокеанського регіону, переважно до КНР, Індії та Туреччини.

Про це повідомляє WSJ з посиланням на американських чиновників у п’ятницю, 9 січня.

Що відомо про танкер Olina

Минулого тижня Olina вийшла з Венесуели повністю завантаженою нафтою у складі флотилії невдовзі після того, як США 3 січня захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро, і судно поверталося повністю завантаженим до Венесуели після блокади США експорту венесуельської нафти.

США запровадили санкції проти танкера в січні минулого року. За словами Вашингтона, він є частиною так званого тіньового флоту суден.

За словами американських чиновників, берегова охорона США піднялася на борт нафтового танкера та продовжувала стежити за іншими суднами, які намагалися обійти блокаду США щодо танкерів, що перебувають під санкціями та прямують до Венесуели і з неї.

Це вже не перше захоплення танкера США. Видання пише, що танкери "перефарбовуються" та міняють прапори на російські просто в морі.

Нагадаємо, 7 січня стало відомо про затримання російського танкера Marinera, раніше відомого як Bella-1. Екіпаж судитимуть.

Колишній заступник начальника штабу Військово-Морських сил України пояснив мету таких операцій.