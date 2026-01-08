Риженко пояснив чому захоплення танкерів РФ це спосіб економічного тиску США

Співробітник Берегової охорони США дивиться в бінокль на корабель. Фото: US EUROPEAN COMMAND via X/Handout via REUTERS

Капітан 1 рангу Андрій Риженко, колишній заступник начальника штабу Військово-Морських сил України, заявив, що операції із затримання та перехоплення російських танкерів є частиною ширшої стратегії Сполучених Штатів, спрямованої на посилення власної економічної позиції на глобальному енергетичному ринку.

Про це він розповів в ефірі програми "Ранок.LIVE".

За словами Риженка, йдеться не лише про санкційний тиск на Росію, а й про системне обмеження доступу так званої постсанкційної нафти до світових ринків. Саме на такій нафті, як зазначив експерт, раніше заробляли Росія та Венесуела, однак нині США намагаються максимально "стиснути" ці потоки, використовуючи юридичні механізми та силову підтримку.

Колишній військовий звернув увагу, що подібні операції завжди готуються дуже ретельно, з глибоким аналізом норм міжнародного морського та міжнародного права. Він нагадав, що під час навчання у командному коледжі ВМС США вивчав підготовку антипіратських операцій, зокрема в Аденській затоці, де ключову роль відігравала саме правова складова.

Саме тому у випадках із танкерами до процесу залучається берегова охорона США як правоохоронний орган, тоді як військово-морські сили виконують функцію силового прикриття і забезпечують безпеку операцій.

Риженко зазначив, що так званий тіньовий флот Росії налічує понад тисячу танкерів, однак увага США зосереджується лише на окремих суднах. Один із таких танкерів, який спочатку прямував до Венесуели, а згодом змінив маршрут, був узятий під контроль американською стороною. У відповідь Росія навіть спрямувала до нього підводний човен, що, за словами експерта, є вкрай нетиповим рішенням, адже такі дії призводять до втрати скритності субмарини та фактичного її виявлення.

"Я думаю, що там, можливо, якийсь є дуже цікавий вантаж або якась група на борту цього судна. Я думаю, що американці це досліджували і в кінці кінців ми це узнаємо", — сказав Риженко.

На завершення Андрій Риженко наголосив, що нині Сполучені Штати уважно відстежують реакцію не лише Росії, а й Китаю, який останнім часом активно нарощує свою присутність та вплив на американському континенті.

Нагадаємо, нещодавно США взяли під контроль російський танкер, який прямував до Венесуели.

Відомо, що екіпаж даного танкера будуть судити в США за порушення санкційного режиму та низки американських законів.