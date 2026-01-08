Рыженко объяснил почему захват танкеров РФ это способ экономического давления США

Сотрудник Береговой охраны США смотрит в бинокль на корабль. Фото: US EUROPEAN COMMAND via X/Handout via REUTERS

Капитан 1 ранга Андрей Рыженко, бывший заместитель начальника штаба Военно-Морских сил Украины, заявил, что операции по задержанию и перехвату российских танкеров являются частью более широкой стратегии Соединенных Штатов, направленной на усиление собственной экономической позиции на глобальном энергетическом рынке.

По словам Рыженко, речь идет не только о санкционном давлении на Россию, но и о системном ограничении доступа так называемой постсанкционной нефти к мировым рынкам. Именно на такой нефти, как отметил эксперт, ранее зарабатывали Россия и Венесуэла, однако сейчас США пытаются максимально "сжать" эти потоки, используя юридические механизмы и силовую поддержку.

Бывший военный обратил внимание, что подобные операции всегда готовятся очень тщательно, с глубоким анализом норм международного морского и международного права. Он напомнил, что во время учебы в командном колледже ВМС США изучал подготовку антипиратских операций, в частности в Аденском заливе, где ключевую роль играла именно правовая составляющая.

Именно поэтому в случаях с танкерами к процессу привлекается береговая охрана США как правоохранительный орган, тогда как военно-морские силы выполняют функцию силового прикрытия и обеспечивают безопасность операций.

Рыженко отметил, что так называемый теневой флот России насчитывает более тысячи танкеров, однако внимание США сосредотачивается только на отдельных судах. Один из таких танкеров, который сначала направлялся в Венесуэлу, а впоследствии изменил маршрут, был взят под контроль американской стороной. В ответ Россия даже направила к нему подводную лодку, что, по словам эксперта, является крайне нетипичным решением, ведь такие действия приводят к потере скрытности субмарины и фактическому ее обнаружению.

"Я думаю, что там, возможно, какой-то очень интересный груз или какая-то группа на борту этого судна. Я думаю, что американцы это исследовали и в конце концов мы это узнаем", — сказал Рыженко.

В завершение Андрей Рыженко отметил, что сейчас Соединенные Штаты внимательно отслеживают реакцию не только России, но и Китая, который в последнее время активно наращивает свое присутствие и влияние на американском континенте.

Напомним, недавно США взяли под контроль российский танкер, который направлялся в Венесуэлу.

Известно, что экипаж данного танкера будут судить в США за нарушение санкционного режима и ряда американских законов.