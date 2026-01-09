Видео
Главная Новости дня США захватили еще один нефтяной танкер РФ — WSJ

США захватили еще один нефтяной танкер РФ — WSJ

Дата публикации 9 января 2026 15:34
США захватили танкер Olina
Нефтяной танкер. Фото иллюстративное: Shipspotting

Соединенные Штаты Америки захватили танкер Olina в Карибском бассейне вблизи Тринидада. Это судно перевозило российскую нефть и нефтепродукты из российских портов Балтийского и Черного морей, а также тихоокеанского региона, преимущественно в КНР, Индию и Турцию.

Об этом сообщает WSJ со ссылкой на американских чиновников в пятницу, 9 января.

Что известно о танкере Olina

На прошлой неделе Olina вышла из Венесуэлы полностью загруженной нефтью в составе флотилии вскоре после того, как США 3 января захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и судно возвращалось полностью загруженным в Венесуэлу после блокады США экспорта венесуэльской нефти.

США ввели санкции против танкера в январе прошлого года. По словам Вашингтона, он является частью так называемого теневого флота судов.

По словам американских чиновников, береговая охрана США поднялась на борт нефтяного танкера и продолжала следить за другими судами, которые пытались обойти блокаду США в отношении танкеров, находящихся под санкциями и направляющихся в Венесуэлу и из нее.

Это уже не первый захват танкера США. Издание пишет, что танкеры "перекрашиваются" и меняют флаги на российские прямо в море.

Напомним, 7 января стало известно о задержании российского танкера Marinera, ранее известного как Bella-1. Экипаж будут судить.

Бывший заместитель начальника штаба Военно-Морских сил Украины объяснил цель таких операций.

США океан нефть танкер Венесуэла
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
