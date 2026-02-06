Посольство Украины объяснило ситуацию с моряками с танкера Bella 1

Сотрудник Береговой охраны США смотрит в бинокль на корабль Marinera (Ex-Bella 1). Фото: EUROPEAN COMMAND via X/Handout via REUTERS

Посольство Украины в Соединенных Штатах объяснило детали относительно судьбы украинских моряков, которые находились на борту танкера Bella 1/Marinera, задержанного США. Речь идет об одном задержанном гражданине Украины и дальнейших шагах США в этом деле.



Что с украинцами, которые были на борту танкера

В дипломатическом учреждении сообщили, что одного украинца должны доставить на территорию Соединенных Штатов, где в отношении него будут проводить процессуальные действия в соответствии с американским законодательством. По прибытии задержанного в США американская сторона проинформирует украинских дипломатов, которые в дальнейшем будут сопровождать дело.

В то же время остальные украинские моряки, которые входили в состав экипажа, не были задержаны. По данным посольства, 16 граждан Украины сошли на берег в Великобритании.

Напомним, что речь идет о событиях, произошедших 7 января 2026 года, когда США в северной части Атлантического океана захватили танкер Bella 1/Marinera, который ходил под российским флагом. Судно направлялось из Венесуэлы в Россию и перевозило нефть. После ареста стало известно, что среди членов экипажа находились 17 граждан Украины.

В Белом доме пояснили, что танкер находился под санкциями и был арестован на основании ордера федерального суда. Представители американской администрации заявили, что членов экипажа будут привлекать к ответственности за нарушение федерального законодательства. Также в Вашингтоне отметили, что не видят угрозы эскалации в отношениях с Москвой из-за этого дела и намерены действовать исключительно в рамках законов США.

Также недавно США задержали еще один танкер в Карибском бассейне.