Посольство Украины объяснило ситуацию с моряками с танкера Bella 1

В посольстве уточнили, что с украинцами с танкера Bella1
Посольство Украины в Соединенных Штатах объяснило детали относительно судьбы украинских моряков, которые находились на борту танкера Bella 1/Marinera, задержанного США. Речь идет об одном задержанном гражданине Украины и дальнейших шагах США в этом деле.
Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на информацию от "Суспільне".
Что с украинцами, которые были на борту танкера
В дипломатическом учреждении сообщили, что одного украинца должны доставить на территорию Соединенных Штатов, где в отношении него будут проводить процессуальные действия в соответствии с американским законодательством. По прибытии задержанного в США американская сторона проинформирует украинских дипломатов, которые в дальнейшем будут сопровождать дело.
В то же время остальные украинские моряки, которые входили в состав экипажа, не были задержаны. По данным посольства, 16 граждан Украины сошли на берег в Великобритании.
Напомним, что речь идет о событиях, произошедших 7 января 2026 года, когда США в северной части Атлантического океана захватили танкер Bella 1/Marinera, который ходил под российским флагом. Судно направлялось из Венесуэлы в Россию и перевозило нефть. После ареста стало известно, что среди членов экипажа находились 17 граждан Украины.
В Белом доме пояснили, что танкер находился под санкциями и был арестован на основании ордера федерального суда. Представители американской администрации заявили, что членов экипажа будут привлекать к ответственности за нарушение федерального законодательства. Также в Вашингтоне отметили, что не видят угрозы эскалации в отношениях с Москвой из-за этого дела и намерены действовать исключительно в рамках законов США.
Также недавно США задержали еще один танкер в Карибском бассейне.
