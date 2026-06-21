Завтра Зеленський вирішить, чи поїде на конференцію в Польщу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У понеділок, 22 червня, президент Володимир Зеленський має визначитися з участю в Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Польщі. Рішення ухвалюватимуть після доповіді МЗС щодо готовності заходу та можливих наслідків різних сценаріїв. Окремо буде оцінено формат проведення та рівень підготовки української сторони.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву глави МЗС України Андрія Сибіги у неділю, 21 червня.

Завтра Зеленський вирішить, чи поїде на конференцію до Польщі

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 22 червня, ухвалить рішення щодо участі в Конференції з питань відновлення України. Йдеться про міжнародний захід, який має відбутися в Польщі та буде присвячений післявоєнній відбудові країни. Остаточне рішення глава держави прийме після отримання доповіді від Міністерства закордонних справ.

За словами Андрія Сибіги, вже у понеділок він представить президентові актуальну інформацію щодо підготовки до конференції, рівня її готовності та можливих наслідків різних сценаріїв проведення заходу. Також окремо буде розглянуто організаційні модальності та формат участі України.

Після цього, як зазначив очільник МЗС, саме Володимир Зеленський ухвалить фінальне рішення щодо того, чи братиме він участь у конференції.

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"В понеділок будемо доповідати Президенту України щодо готовності до Конференції з питань відновлення України, наслідків тих чи інших рішень та модальностей її проведення. За результатами цього Президент ухвалить рішення", — сказав очільник дипломатичного відомства.

Зауважимо, що раніше прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що очікує на приїзд Президента України Володимира Зеленського до Гданська. Йдеться про Міжнародну конференцію з відновлення України, яка має відбутися 25–26 червня. Туск натякнув, що розраховує на участь українського лідера, попри напруженість у двосторонніх відносинах, зокрема, на тлі позбавлення українського лідера польського ордена Білого Орла.

Скриншот повідомлення МЗС/Telegram

Новини.LIVE інформували, що 20 червня 2026 року Президент України Володимир Зеленський повернув до Польщі орден Білого Орла, який отримав у 2023 році від Анджея Дуди. Для відправлення нагороди він скористався послугами Нової пошти.

Новини.LIVE писали, що Президент Польщі Кароль Навроцький пояснив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. За його словами, це пов’язано з тим, що у польському суспільстві було перевищено так званий "поріг болю" у питаннях історичної пам’яті. Водночас він наголосив, що Польща підтримує Україну та розуміє загрозу з боку Росії, але має власну позицію щодо історичних питань.