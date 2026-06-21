Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В понедельник, 22 июня, президент Владимир Зеленский должен принять решение об участии в Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Польше. Решение будет принято после доклада МИД о готовности мероприятия и возможных последствиях различных сценариев. Отдельно будет оценен формат проведения и уровень подготовки украинской стороны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги, сделанное в воскресенье, 21 июня.

Завтра Зеленский решит, поедет ли он на конференцию в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 июня, примет решение об участии в Конференции по вопросам восстановления Украины. Речь идет о международном мероприятии, которое должно состояться в Польше и будет посвящено послевоенному восстановлению страны. Окончательное решение глава государства примет после получения доклада от Министерства иностранных дел.

По словам Андрея Сибиги, уже в понедельник он представит президенту актуальную информацию о подготовке к конференции, степени ее готовности и возможных последствиях различных сценариев проведения мероприятия. Также отдельно будут рассмотрены организационные модальности и формат участия Украины.

После этого, как отметил глава МИД, именно Владимир Зеленский примет окончательное решение о том, будет ли он участвовать в конференции.

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"В понедельник будем докладывать президенту Украины о готовности к Конференции по вопросам восстановления Украины, последствиях тех или иных решений и условиях ее проведения. По результатам этого президент примет решение", — сказал глава дипломатического ведомства.

Отметим, что ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ожидает приезда президента Украины Владимира Зеленского в Гданьск. Речь идет о Международной конференции по восстановлению Украины, которая должна состояться 25–26 июня. Туск намекнул, что рассчитывает на участие украинского лидера, несмотря на напряженность в двусторонних отношениях, в частности, на фоне лишения украинского лидера польского ордена Белого Орла.

Скриншот сообщения МИД/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что 20 июня 2026 года Президент Украины Владимир Зеленский вернул Польше орден Белого Орла, который получил в 2023 году от Анджея Дуды. Для отправки награды он воспользовался услугами Новой почты.

Новини.LIVE писали, что Президент Польши Кароль Навроцкий объяснил решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. По его словам, это связано с тем, что в польском обществе был превышен так называемый "порог боли" в вопросах исторической памяти. В то же время он подчеркнул, что Польша поддерживает Украину и понимает угрозу со стороны России, но имеет собственную позицию по историческим вопросам.