Невідомі вночі 15 жовтня підпалили будівлю полтавської міської податкової

Будівля податкової. Фото: Суспільне

У Полтаві в ніч проти вівторка, 15 жовтня, невідомі підпалили будівлю управління Державної податкової служби. Наразі поліція шукає винуватців інциденту.

Про це повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб в коментарі Суспільному.

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Підпал будівлі податкової

Так, внаслідок підпалу у будівлі податкової обгоріли двері головного входу та банкомат, який стоїть поруч. Найбільше вогонь пошкодив нижню частину вхідних конструкцій, сліди залишилися також на килимках.

Будівля податкової. Фото: Суспільне

Будівля податкової. Фото: Суспільне

За словами Зуба, наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження стосовно умисного знищення або пошкодження майна. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Чернігівщині правоохоронці затримали підлітків, які на замовлення російських спецслужб підпалювали об'єкти Укрзалізниці.

Крім того, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав парламент посилити відповідальність за підпал автомобілів військових.