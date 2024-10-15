Невідомі вночі 15 жовтня підпалили будівлю полтавської міської податкової

У Полтаві підпалили будівлю податкової — фото
У Полтаві в ніч проти вівторка, 15 жовтня, невідомі підпалили будівлю управління Державної податкової служби. Наразі поліція шукає винуватців інциденту.
Про це повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб в коментарі Суспільному.
Підпал будівлі податкової
Так, внаслідок підпалу у будівлі податкової обгоріли двері головного входу та банкомат, який стоїть поруч. Найбільше вогонь пошкодив нижню частину вхідних конструкцій, сліди залишилися також на килимках.
За словами Зуба, наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження стосовно умисного знищення або пошкодження майна. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Чернігівщині правоохоронці затримали підлітків, які на замовлення російських спецслужб підпалювали об'єкти Укрзалізниці.
Крім того, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав парламент посилити відповідальність за підпал автомобілів військових.
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