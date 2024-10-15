Неизвестные ночью 15 октября подожгли здание полтавской городской налоговой

Здание налоговой. Фото: Суспільне

В Полтаве в ночь на вторник, 15 октября, неизвестные подожгли здание управления государственной налоговой службы. Полиция ищет виновников инцидента.

Об этом сообщил представитель Полтавского районного управления полиции Василий Зуб в комментарии Суспільному.

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Поджог здания налогового

Так, в результате поджога в здании налоговой обгорели двери главного входа и банкомат, который стоял рядом. Больше всего огонь повредил нижнюю часть входных конструкций, следы остались на ковриках.

Здание налоговой. Фото: Суспільне

Здание налоговой. Фото: Суспільне

По словам Зуба, правоохранители начали уголовное производство относительно умышленного уничтожения или повреждения имущества. Злоумышленникам грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Черниговской области правоохранители задержали подростков, которые по заказу российских спецслужб поджигали объекты Укрзализныци.

Кроме того, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал парламент усилить ответственность за поджог военных автомобилей.