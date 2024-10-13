Як суд покарав водія кросовера за вчинення ДТП у Полтаві, внаслідок якої травмувався велосипедист

Будівля Ленінського районного суду міста Полтави. Фото: ln.pl.court.gov.ua

У Полтаві водій легкового автомобіля скоїв наїзд на велосипедиста. Унаслідок цієї аварії керманич двоколісного транспортного засобу зазнав травм. Винуватця ДТП притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Ленінський районний суд міста Полтави ухвалив 2 жовтня.

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Деталі справи

Аварія сталася 30 серпня близько 07:00 у Полтаві, на перехресті вулиць Героїв Крут і Шолом-Алейхема. Автівка Hyundai Tucson врізалася у велосипед. Причиною зіткнення стало те, що керманич кросовера перед виїздом на перехрестя не переконався в безпечності маневру й не віддав перевагу в русі велосипеду, який рухався головною дорогою.

Унаслідок ДТП велосипедист зазнав тяжких тілесних ушкоджень: переломів, рваної рани та саден.

Згідно з матеріалами справи, винуватець аварії має повну середню освіту, працює інкасатором-водієм та охоронцем у ПриватБанку.

Рішення суду

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину. Потерпілий велосипедист зазначив, що не має претензій до винуватця аварії, бо той відшкодував йому матеріальну та моральну шкоду.

Суд визнав фігуранта винним. Чоловік мав провести три роки за ґратами, однак це покарання замінили одним роком іспитового строку.

Наразі вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, прикарпатець оскаржив у суді рішення львівських прикордонників, які заборонили йому супроводити за кордон людину з інвалідністю. Суд вирішив, що заборона на виїзд з України була необґрунтованою, та скасував її.

Також ми повідомляли, що в Одеській області винесли вирок військовослужбовцю, який незаконно зберігав боєприпаси. Порушника засудили до трьох років позбавлення волі.