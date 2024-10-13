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В Полтаве водитель кроссовера сбил велосипедиста — что решил суд

13 октября 2024 07:21
Виктория Козырь - редактор
Как суд наказал водителя кроссовера за совершение ДТП в Полтаве, в результате которого травмировался велосипедист
Здание Ленинского районного суда Полтавы. Фото: ln.pl.court.gov.ua
Виктория Козырь - редактор

В Полтаве водитель легкового автомобиля совершил наезд на велосипедиста. В результате этой аварии водитель двухколесного транспортного средства получил травмы. Виновника ДТП привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Ленинский районный суд города Полтавы вынес 2 октября.

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Детали дела

Авария произошла 30 августа около 07:00 в Полтаве, на перекрестке улиц Героев Крут и Шолом-Алейхема. Автомобиль Hyundai Tucson врезался в велосипед. Причиной столкновения стало то, что водитель кроссовера перед выездом на перекресток не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущество в движении велосипеду, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП велосипедист получил тяжелые телесные повреждения: переломы, рваную рану и ссадины.

Согласно материалам дела, виновник аварии имеет полное среднее образование, работает инкассатором-водителем и охранником в ПриватБанке.

Решение суда

В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Потерпевший велосипедист отметил, что не имеет претензий к виновнику аварии, потому что тот возместил ему материальный и моральный ущерб.

Суд признал фигуранта виновным. Мужчина должен был провести три года за решеткой, однако это наказание заменили одним годом испытательного срока.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения судебное решение можно оспорить, подав апелляцию.

Напомним, прикарпатец обжаловал в суде решение львовских пограничников, запретивших ему сопроводить за границу человека с инвалидностью. Суд решил, что запрет на выезд из Украины был необоснованным, и отменил его.

Также мы сообщали, что в Одесской области вынесли приговор военнослужащему, который незаконно хранил боеприпасы. Нарушителя приговорили к трем годам лишения свободы.

ДТП суд авария Полтава водители судебные решения

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