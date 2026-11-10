Співробітник поліції Польщі. Фото: Getty Images

У Польщі загинула 21-річна Магдалена Оксіньська, студентка третього курсу факультету живопису Академії образотворчих мистецтв імені Яна Матейка у Кракові. Дівчина була сестрою 24-річного Міхала Оксіньського, який влаштував стрілянину в центрі міста та згодом помер у лікарні.

Про це повідомив ректор Анджей Беднарчик, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про Магдалену Оксіньську

Магдалена Оксіньська народилася в місті Островець-Свентокшиський. Там вона закінчила ліцей імені Йоахіма Хрептовича та займалася мистецтвом у місцевому позашкільному закладі.

24 березня 2024 року в рідному місті художниці відкрилася її перша персональна виставка під назвою Acne Vulgaris ("Звичайні вугрі"). Експозиція стала дебютною для мистецького простору 4 Wymiar, розташованого в Центрі громадської активності, та тривала до 10 травня того ж року.

В інтерв'ю Радіо Островець дівчина розповідала про теми, які відображала у своїх роботах:

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"Моя перша виставка — про молодість, повсякденне життя, але також про самокритику. Думаю, на деяких роботах видно гостроту, характер, а також позитивні почуття, наприклад перше кохання чи щасливі миті з друзями".

Згодом Магдалена продовжила мистецьку освіту в Краківській академії образотворчих мистецтв імені Яна Матейка. У 2026 році вона навчалася вже на третьому курсі факультету живопису.

У Польщі знайшли тіла родичів краківського стрільця

Тіла дівчини та її батьків правоохоронці виявили ввечері 7 листопада в одній із квартир Островця-Свентокшиського. Загиблими виявилися 53-річний чоловік, 52-річна жінка та їхня 21-річна донька. На тілах усіх трьох були вогнепальні поранення.

Поліція підтвердила, що загиблі були найближчими родичами 24-річного Міхала Оксіньського, якого затримали після стрілянини на Головному ринку Кракова.

Після смерті студентки Академія образотворчих мистецтв оголосила жалобу, яка триватиме до 11 листопада. Університет також скасував заплановані заходи, серед яких Open Eyes Art Festival.

Крім того, 8 та 9 листопада в Польщі оголошували загальнонаціональну жалобу за загиблими внаслідок подій у Кракові.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в польському місті Островець-Свентокшиський знайшли мертвими батьків і сестру чоловіка, який 7 листопада влаштував стрілянину в центрі Кракова. Слідчі розглядають версію, за якою нападник міг убити родичів ще до того, як вирушив до Кракова.

Також Новини.LIVE писали, що 9 листопада в лікарні помер чоловік, який влаштував стрілянину в Кракові. Нападник був громадянином Польщі 2002 року народження. Обставини та мотиви нападу встановлюють правоохоронці.