Сотрудник полиции Польши. Фото: Getty Images

В Польше погибла 21-летняя Магдалена Оксиньская, студентка третьего курса факультета живописи Академии изобразительных искусств имени Яна Матейко в Кракове. Девушка была сестрой 24-летнего Михала Оксинского, который устроил стрельбу в центре города и впоследствии скончался в больнице.

Об этом сообщил ректор Анджей Беднарчик, передает Новини.LIVE.

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Что известно о Магдалене Оксинской

Магдалена Оксиньская родилась в городе Островец-Свентокшиский. Там она окончила лицей имени Йоахима Хрептовича и занималась искусством в местном внешкольном учреждении.

24 марта 2024 года в родном городе художницы открылась ее первая персональная выставка под названием Acne Vulgaris ("Обычные угри"). Экспозиция стала дебютной для художественного пространства 4 Wymiar, расположенного в Центре общественной активности, и продлилась до 10 мая того же года.

В интервью Радио Островец девушка рассказывала о темах, которые отражала в своих работах:

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"Моя первая выставка — о молодости, повседневной жизни, но также и о самокритике. Думаю, в некоторых работах видна острота, характер, а также положительные чувства, например, первая любовь или счастливые моменты с друзьями".

Впоследствии Магдалена продолжила художественное образование в Краковской академии изобразительных искусств имени Яна Матейко. В 2026 году она училась уже на третьем курсе факультета живописи.

В Польше нашли тела родственников краковского стрелка

Тела девушки и её родителей правоохранители обнаружили вечером 7 ноября в одной из квартир Островца-Свентокшиского. Погибшими оказались 53-летний мужчина, 52-летняя женщина и их 21-летняя дочь. На телах всех троих были обнаружены огнестрельные ранения.

Полиция подтвердила, что погибшие были ближайшими родственниками 24-летнего Михала Оксинского, которого задержали после стрельбы на Главной площади Кракова.

После смерти студентки Академия изобразительных искусств объявила траур, который продлится до 11 ноября. Университет также отменил запланированные мероприятия, в числе которых Open Eyes Art Festival.

Кроме того, 8 и 9 ноября в Польше объявили общенациональный траур по погибшим в результате событий в Кракове.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в польском городе Островец-Свентокшиский нашли мертвыми родителей и сестру мужчины, который 7 ноября устроил стрельбу в центре Кракова. Следователи рассматривают версию, согласно которой нападавший мог убить родственников ещё до того, как отправился в Краков.

Также Новини.LIVE писали, что 9 ноября в больнице скончался мужчина, устроивший стрельбу в Кракове. Нападавший был гражданином Польши 2002 года рождения. Обстоятельства и мотивы нападения устанавливают правоохранительные органы.