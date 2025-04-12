Польські слідчі хочуть долучитись до справи Тетяни Крупи, адже підозрюють, що її родина перевозила до Польщі величезні суми грошей

Тетяна Крупа в суді. Фото: РБК-України

Польські правоохоронні органи ініціювали кримінальне провадження щодо колишньої керівниці Хмельницької медико-соціальної комісії Тетяни Крупи. Поляки підозрюють її у незаконному ввезені значних сум грошей у країну.

Про це повідомляється з Ухвали слідчої судді Вищого антикорупційного суду, яка опублікована у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Про які суми йдеться

Витяг зі справи Тетяни Крупи про перевезення коштів до Польщі. Фото: Скриншот

Згідно з матеріалами справи, заступник окружного прокурора Варшави вже звернувся до Офісу Генерального прокурора України з клопотанням про передачу кримінальної справи.

Слідство встановило, що протягом двох років Крупа, разом зі своїми родичами, нібито здійснювала вивезення готівки до Польщі. Ця діяльність тривала навіть після оголошення їй підозри 5 жовтня минулого року.

Значні суми переправлялися через українсько-польський кордон і надходили на рахунки у банках польських міст, таких як Краків, Вроцлав та Щецин. Далі кошти переказувалися до фінансових установ США та Швейцарії. Також рахунки були відкриті у банках Австрії.

Правоохоронні органи вважають, що ці кошти були отримані Тетяною Крупою незаконним шляхом. Під час обшуку в її будинку у 2024 році було виявлено значну суму готівки та документ, що підтверджує зарахування 590 тисяч доларів на рахунок у польському банку Pekao.

Нагадаємо, 5 жовтня ДБР затримало Тетяну Крупу, яку підозрюють у незаконному збагаченні. В її помешканні було знайдено майже 6 мільйонів доларів, коштовності та інше.

А 7 жовтня Печерський районний суд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.