Польские следователи хотят приобщиться к делу Татьяны Крупы, ведь подозревают, что ее семья перевозила в Польшу огромные суммы денег

Татьяна Крупа в суде. Фото: РБК-Украина

Польские правоохранительные органы инициировали уголовное производство в отношении бывшей руководительницы Хмельницкой медико-социальной комиссии Татьяны Крупы. Поляки подозревают ее в незаконном ввозе значительных сумм денег в страну.

Об этом сообщается из Постановления следственной судьи Высшего антикоррупционного суда, которое опубликовано в Едином реестре судебных решений.

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О каких суммах идет речь

Выписка из дела Татьяны Крупы о перевозке средств в Польшу. Фото: Скриншот

Согласно материалам дела, заместитель окружного прокурора Варшавы уже обратился в Офис Генерального прокурора Украины с ходатайством о передаче уголовного дела.

Следствие установило, что в течение двух лет Крупа, вместе со своими родственниками, якобы осуществляла вывоз наличных денег в Польшу. Эта деятельность продолжалась даже после объявления ей подозрения 5 октября прошлого года.

Значительные суммы переправлялись через украинско-польскую границу и поступали на счета в банках польских городов, таких как Краков, Вроцлав и Щецин. Далее средства переводились в финансовые учреждения США и Швейцарии. Также счета были открыты в банках Австрии.

Правоохранительные органы считают, что эти средства были получены Татьяной Крупой незаконным путем. Во время обыска в ее доме в 2024 году было обнаружено значительную сумму наличных и документ, подтверждающий зачисление 590 тысяч долларов на счет в польском банке Pekao.

Напомним, 5 октября ГБР задержало Татьяну Крупу, которую подозревают в незаконном обогащении. В ее доме было найдено почти 6 миллионов долларов, драгоценности и прочее.

А 7 октября Печерский районный суд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.