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Головна Новини дня У Польщі заявили про можливий замах на Туска та главу Міноборони

У Польщі заявили про можливий замах на Туска та главу Міноборони

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11 жовтня 2026 14:54
Замах на Туска та Косіняка-Камиша: що кажуть у Польщі
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: facebook.com/donaldtusk

У Польщі отримали інформацію про можливий замах на двох високопосадовців країни. Йдеться про прем’єр-міністра Дональда Туска та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша. Після надходження цих даних відповідальні посадовці доручили службам вжити необхідних заходів.

Про це повідомив речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський у соцмережі X, інформує Новини.LIVE у неділю, 11 жовтня.

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Що відомо про можливий замах на Туска та міністра оборони

За словами Яцека Добжинського, польська поліція отримала інформацію про можливий замах на прем’єр-міністра Дональда Туска та віцепрем’єр-міністра, міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша. Після цього міністр-координатор спеціальних служб Томаш Семоняк і міністр внутрішніх справ та адміністрації Марчин Кервінський дали відповідним службам необхідні доручення.

"У зв’язку з інформацією, яка надійшла до поліції та стосується можливого замаху на прем’єр-міністра Дональда Туска та віцепрем’єр-міністра, міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша, міністр-координатор спеціальних служб Томаш Семоняк та міністр внутрішніх справ і адміністрації Марчин Кервінський доручили вжити заходів у цій справі", — повідомив Добжинський.

Також речник анонсував зустріч представників польських служб, яка мала відбутися в неділю об 11:00 за варшавським часом. У ній мали взяти участь співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі та представники служб, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ і адміністрації. Зокрема, йдеться про представників поліції та Служби охорони держави.

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Скриншот повідомлення Добжинського/X

Новини.LIVE інформували, що нещодавно у команді Президента Польщі Кароля Навроцького розкритикували прем’єра Дональда Туска та главу МЗС Радослава Сікорського через їхні заяви про загрозу з боку Росії. Представник президентської адміністрації Марцін Пшидач звинуватив політиків у використанні побоювань поляків щодо РФ для привернення уваги та отримання політичних балів. Він також попередив, що надмірне нагнітання страху може призвести до того, що люди ігноруватимуть реальні попередження про небезпеку.

Новини.LIVE повідомляли, що у вересня 2026 року прем’єр Польщі Дональд Туск попередив про можливе загострення ситуації через дії Росії. Після російських ударів поблизу українсько-польського кордону країна перейшла на посилений режим моніторингу безпеки. Туск також доручив службам оперативно перевіряти інформацію про потенційні загрози.

Новини.LIVE також писали, що наприкінці серпня 2026 року Туск заявив, що Росія готується до загострення напруженості не лише у війні проти України, а й у всьому регіоні. За його словами, найближчі сім-вісім місяців можуть стати критичними для безпеки України, Польщі та сусідніх країн. Туск також зазначив, що осінь і зима мають стати ключовими для Росії в контексті підготовки до можливої ескалації.

Польща поліція замах розслідування Варшава Дональд Туск
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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