Покушение на Туска и Косиняка-Камыша: что говорят в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: facebook.com/donaldtusk

В Польше поступила информация о возможном покушении на двух высокопоставленных чиновников страны. Речь идет о премьер-министре Дональде Туске и министре обороны Владиславе Косиняке-Камише. После получения этих данных ответственные лица поручили спецслужбам принять необходимые меры.

Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский в соцсети X, сообщает Новини.LIVE в воскресенье, 11 октября.

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Что известно о возможном покушении на Туска и министра обороны

По словам Яцека Добжинского, польская полиция получила информацию о возможном покушении на премьер-министра Дональда Туска и вице-премьер-министра, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камиша. После этого министр-координатор специальных служб Томаш Семоняк и министр внутренних дел и администрации Марчин Кервинский дали соответствующим службам необходимые поручения.

"В связи с поступившей в полицию информацией о возможном покушении на премьер-министра Дональда Туска и вице-премьер-министра, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камиша, министр-координатор специальных служб Томаш Семоняк и министр внутренних дел и администрации Марчин Кервинский поручили принять меры по этому делу", — сообщил Добжинский.

Также пресс-секретарь анонсировал встречу представителей польских служб, которая должна была состояться в воскресенье в 11:00 по варшавскому времени. В ней должны были принять участие сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши и представители служб, подчиненных Министерству внутренних дел и администрации. В частности, речь идет о представителях полиции и Службы охраны государства.

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Скриншот сообщения Добжинского/X

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Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил о возможном обострении ситуации из-за действий России. После российских ударов вблизи украинско-польской границы страна перешла на усиленный режим мониторинга безопасности. Туск также поручил службам оперативно проверять информацию о потенциальных угрозах.

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