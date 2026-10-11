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Главная Новости дня В Польше заявили о возможном покушении на Туска и главу Минобороны

В Польше заявили о возможном покушении на Туска и главу Минобороны

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11 октября 2026 14:54
Покушение на Туска и Косиняка-Камыша: что говорят в Польше
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: facebook.com/donaldtusk

В Польше поступила информация о возможном покушении на двух высокопоставленных чиновников страны. Речь идет о премьер-министре Дональде Туске и министре обороны Владиславе Косиняке-Камише. После получения этих данных ответственные лица поручили спецслужбам принять необходимые меры.

Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский в соцсети X, сообщает Новини.LIVE в воскресенье, 11 октября.

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Что известно о возможном покушении на Туска и министра обороны

По словам Яцека Добжинского, польская полиция получила информацию о возможном покушении на премьер-министра Дональда Туска и вице-премьер-министра, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камиша. После этого министр-координатор специальных служб Томаш Семоняк и министр внутренних дел и администрации Марчин Кервинский дали соответствующим службам необходимые поручения.

"В связи с поступившей в полицию информацией о возможном покушении на премьер-министра Дональда Туска и вице-премьер-министра, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камиша, министр-координатор специальных служб Томаш Семоняк и министр внутренних дел и администрации Марчин Кервинский поручили принять меры по этому делу", — сообщил Добжинский.

Также пресс-секретарь анонсировал встречу представителей польских служб, которая должна была состояться в воскресенье в 11:00 по варшавскому времени. В ней должны были принять участие сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши и представители служб, подчиненных Министерству внутренних дел и администрации. В частности, речь идет о представителях полиции и Службы охраны государства.

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Скриншот сообщения Добжинского/X

Новини.LIVE сообщали, что недавно в команде президента Польши Кароля Навроцкого раскритиковали премьера Дональда Туска и главу МИД Радослава Сикорского из-за их заявлений об угрозе со стороны России. Представитель президентской администрации Марцин Пшидач обвинил политиков в использовании опасений поляков по поводу РФ для привлечения внимания и получения политических очков. Он также предупредил, что чрезмерное нагнетание страха может привести к тому, что люди будут игнорировать реальные предупреждения об опасности.

Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил о возможном обострении ситуации из-за действий России. После российских ударов вблизи украинско-польской границы страна перешла на усиленный режим мониторинга безопасности. Туск также поручил службам оперативно проверять информацию о потенциальных угрозах.

Новини.LIVE также писали, что в конце августа 2026 года Туск заявил, что Россия готовится к обострению напряженности не только в войне против Украины, но и во всем регионе. По его словам, ближайшие семь-восемь месяцев могут стать критическими для безопасности Украины, Польши и соседних стран. Туск также отметил, что осень и зима должны стать ключевыми для России в контексте подготовки к возможной эскалации.

Польша полиция покушение расследование Варшава Дональд Туск
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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